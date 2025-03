Mladić (22) iz Zagreba baki s računa ukrao 92.000 eura i kupio si BMW i Mercedes

Državno odvjetništvo je podignulo optužnicu protiv mladića (22) sa zagrebačkog područja za kojeg se sumnja da je vlastitoj baki ukrao 92.000 eura, piše Danica.hr. Prema optužnici, unuk je u više navrata dolazio u poslovnice Zagrebačke banke te djelatnicima predočavao krivotvorenu punomoć bake s lažnom ovjerom javnog bilježnika.

Mladiću su iz banke s oročenog depozita isplatili 40.000 eura, a potom u više navrata ukupno 52.300 eura s deviznog računa. Kad je shvatila da je prevarena, baka je unuka odmah prijavila policiji. Navode kako joj je banka podmirila štetu, ne čekajući presudu.

- On me tražio novac da si kupi auto, ali nisam mu dala jer imam još sedmero unučadi i nije u redu da pomognem samo njemu. Ali, nakon kraćeg vremena primijetila sam da je kupio novi sportski BMW crne boje, nakon čega me više nije tražio novac. Nakon godinu dana imao je novi sportski Mercedes bijele boje - ispričala je baka.

Državno odvjetništvo je nakon provedene istrage ovaj tjedan podignulo optužnicu protiv mladića tereteći ga za kaznena djela prijevare i krivotvorenja te mu prijeti višegodišnji zatvor.