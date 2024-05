Sramotna presuda: Mladić (25) silovao pijanu maloljetnicu na tulumu, ide 6 mjeseci u zatvor!

Mladić (25) zbog silovanja pijane maloljetnice nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora, s tim da će šest mjeseci morati provesti u zatvoru, a ostatak kazne od 18 mjeseci bit će na uvjetnoj te, ako u tri godine ne počini novo kazneno djelo, neće ni taj dio kazne provesti iza rešetaka.

Nepravomoćna je to presuda sutkinje županijskog suda u središnjoj Hrvatskoj, koja mu je produljila mjere opreza te on i dalje ne smije pristupiti žrtvi ili s njom kontaktirati neposredno niti posredno. Učini li to, ići će u istražni zatvor, u kojem je tijekom istrage proveo mjesec dana, te će mu to vrijeme uračunati u kaznu.

Prema optužnici, on je 3. srpnja 2022. godine, tijekom tuluma, silovao tada 17-godišnju djevojku. Ona se napila pa su je prijateljice odvele u krevet. Dok je ona obeznanjena ležala, mladić je iskoristio njezino stanje i silovao ju je. U ovakvim slučajevima javnost može biti samo na objavi presude, no ne i na njezinu obrazloženju, pa nije poznato zašto je osuđen na tako blagu kaznu.