Obavijesti

News

Komentari 2
TRAŽE PREVARANTA

Mladić (28) ostao bez više od 7000 eura! Tražili ga da uplati kako bi imao veći dobitak...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (28) ostao bez više od 7000 eura! Tražili ga da uplati kako bi imao veći dobitak...
Foto: ilustracija/Canva

Mladić je shvatio da su ga prevarili te da neće ostvariti nikakvu dobit, ali i da neće moći vratiti novac koji je uplatio

Mladić (28) u srijedu je policiji prijavio kako je prevaren, a ostao je bez određenoga novčanog iznosa. Sredinom kolovoza je prema uputama nepoznate osobe pregledavao i lajkao videozapise na jednoj aplikaciji, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

SNIMKE S NADZORNE KAMERE FOTO Prepoznajete li muškarce s fotografije? Policija ih traži zbog pljački više sportskih kladionica
FOTO Prepoznajete li muškarce s fotografije? Policija ih traži zbog pljački više sportskih kladionica

Na taj je način, na računu na koji se registrirao, sakupljao bodove preko poveznice koju mu je prevarant poslao. Po uputama prevaranta mladić je uplaćivao novčane iznose na više računa, a bio je uvjeren da će na taj način skupiti veći broj bodova i povećati zaradu. Uplatio je više od 7000 eura.

TEŠKO IH OZLIJEDILI Maloljetnici mamili muškarce na aplikaciji za upoznavanje: Pretukli i pokrali troje ljudi
Maloljetnici mamili muškarce na aplikaciji za upoznavanje: Pretukli i pokrali troje ljudi

Kada ga je nakon par dana nepoznata osoba zatražila da izvrši još nekoliko uplata s povećim iznosom, mladić je shvatio da su ga prevarili te da neće ostvariti nikakvu dobit, ali i da neće moći vratiti novac koji je uplatio.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.
VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'
MISLI DA JE MORE NJEGOVO

VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'

Kad sam ja uzela mobitel i krenula snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala, kazala je napadnuta žena o nevjerojatnim scenama na Kapriju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025