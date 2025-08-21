Mladić (28) ostao bez više od 7000 eura! Tražili ga da uplati kako bi imao veći dobitak...

Mladić (28) u srijedu je policiji prijavio kako je prevaren, a ostao je bez određenoga novčanog iznosa. Sredinom kolovoza je prema uputama nepoznate osobe pregledavao i lajkao videozapise na jednoj aplikaciji, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Na taj je način, na računu na koji se registrirao, sakupljao bodove preko poveznice koju mu je prevarant poslao. Po uputama prevaranta mladić je uplaćivao novčane iznose na više računa, a bio je uvjeren da će na taj način skupiti veći broj bodova i povećati zaradu. Uplatio je više od 7000 eura.

Kada ga je nakon par dana nepoznata osoba zatražila da izvrši još nekoliko uplata s povećim iznosom, mladić je shvatio da su ga prevarili te da neće ostvariti nikakvu dobit, ali i da neće moći vratiti novac koji je uplatio.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.