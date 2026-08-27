Mladić je pokušao zastrašiti Šibenčanina. Nije uspio: 'Htio je prikazati moć, poludio je...'

"Naš cilj je bio sačuvati Veliku Glavu. To je bilo strateško područje, jer ako bismo izgubili Veliku Glavu, Šibenik bi ostao bez vode. Za mene nikakvi pregovori s Ratkom Mladićem oko napuštanja tog područja nisu dolazili u obzir. Ja sam kupovao vrijeme, ne dane, nisam ja kupovao dane, ja sam kupovao sate kako bi nam oružje stiglo iz Zagreba. Nismo imali gotovo ništa, gledali smo da preživimo, da izdržimo, govorio je za 24sata 2021. godine Šibenčanin Nikola Vukošić koji je u to vrijeme, u srpnju 1991. godine imao 37 godina i radio je kao načelnik šibenske Policijske uprave.

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Pokretanje videa... VIDEO Šibenik: Nikola Vukošić, ratni zapovjednik policije Šibenske županije | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

S Ratkom Mladićem i drugim oficirima JNA tog vremena našao se barem 20 puta tijekom srpnja, kolovoza i rujna 1991. godine, a o Mladiću i njegovu karakteru mogao je reći samo ono najgore.

- Još tada sam dao izjavu za televiziju i rekao sam da, ako se ikad bude radila lista ratnih zločinaca da će on biti na njoj. A rat tada praktički nije ni počeo. Pregovore smo prvo vodili u Velikoj Glavi pa kasnije u Žitniću i Pakovu Selu... Pregovarali smo i uživo, a koliko telefonskih razgovora smo vodili, to je uopće teško reći – kazao nam je te 2021. Vukošić opisujući Mladića kao ljigavca i siledžiju, smeće od čovjeka.

- Već pri prvim susretima shvatio sam o kakvom je čovjeku riječ, čovjeku koji ne uvažava svoje sugovornike. Glumio tobože nekog humanistu, ali zapravo je postavljao ultimatume, to nisu bili ni pregovori ni razgovori. S njim se nije dalo razgovarati. A on je tada u svojoj sili zaboravio da postoje sudovi nakon rata. Sjećam se kad mi je rekao da će on u 18 sati s pravoslavnim življem krenuti u Veliku Glavu, da im je prepustimo, jer ako nećemo, da će sve naložiti kao Kijevo - ispričao nam je 2021. Vukošić.

Dalje je nastavio:

- Bilo je to 16. rujna, kad je krenuo napad iz Knina na Drniš i Šibenik... Ja sam ga zvao u 16.45 sati pokušavši nešto napraviti, ali Mladić nije slušao. Poklopio mi je slušalicu. Ali pregovori s njim okončali su još 15 dana ranije kad je tražio da napustimo Veliku Glavu. Stjerao nas je u kut, a ja sam još malo vremena kupovao šaljući na pregovore Josipa Jurasa, predsjednika kriznog štaba. Mladića smo uvjerili da Juras ima odriješene ruke da pregovara o svemu, a onda bih ja sve srušio, to je bila naša igra – pričao nam je Vukošić koji je, kako nam je kazao, šalama nastojao razbiti neugodne pregovore i susrete s Mladićem.

No, te šale su jako smetale Mladiću, i jako mu je zamjerio što ga nije doživljavao kao veličinu kakvom se sam smatrao.

- Pri jednom susretu sam ga malo bocnuo. Kazao sam mu: 'Mladiću, što te nema na kavu? Rekao si da ćeš doći na kavu u Šibenik. Eno, ja sam tamo, ali ne vidim te doli'. On mi je rekao da on ima vojsku kao što je moja, za 15 dana bi došao do Beča. Nije mu se sviđalo što ga provociram kroz šalu. Jednom je na pregovore došao automobilom, ali pratio ga je tenk kojeg je tobože skrio u borovinu. Ja sam vidio kupolu i pitao: Nego, Mladiću, šta se ono sjaji u borovini?', a kaže on meni: 'A šta je, bre?'. A ja velim: 'Ma jel' ono tenk? Ajmo u pivo da ćemo ga iz prve pogodit''. Poludio je, jer on je želio pokazati moć, a ja se nisam dao impresionirati – ispričao nam je 2021. Vukošić.

Mladić ga nije zaboravio, jer ga nije uspio ni zastrašiti. U svakom razgovoru s oficirima JNA na pozicijama na šibenskom području, a razgovore smo i sami imali priliku preslušati, slao je pozdrave Vukošiću. "Onome Vukošiću kad ga vidiš... reci mu da ima od mene posebne pozdrave..." "Onom Vuki reci... Neka me čeka...", poruke su koje je Vukošić dobivao od Mladića na početku Domovinskog rata, prije nego je prebačen u Bosnu i Hercegovinu.

- Ono što je on napravio je nezapamćen zločin. Žao mi je što se dio te kazne za Srebrenicu ne odnosi na ono što je napravio na ovom području - kazao nam je Vukošić koji je Mladića opisao kao vrlo opasnog lika...

- Nakon što je minirao Peruču, znali smo s kim imamo posla.. vrlo, vrlo opasnim čovjekom. Da je brana tada uništena, veliko zlo bi se dogodilo. Moj jedini cilj je bio da ga omekšam jer sam bio svjestan da od njega možemo svašta očekivati. Da ste samo čuli kako je razgovarao s vlastitim podređenima, kao tiranin, dok bi u razgovorima s nadređenima postajao pravi mekušac, uvlačio se, ulizivao, njegov vlastiti prosperitet i uspinjanje na vojnoj ljestvici bio je njegov jedini cilj - kazao nam je 2021. Vukošić.

Umro krvnik i ratni zločinac

Mladić je uhićen u Srbiji 26. svibnja 2011., a Haškom sudu izručen je 31. svibnja iste godine.

Suđenje je počelo 16. svibnja 2012. godine. Prvostupanjskom presudom od 22. studenoga 2017. osuđen je na doživotni zatvor. Kaznu doživotnog zatvora potvrdilo mu je sudsko vijeće 8. lipnja 2021. godine.

Mladić je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici..

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije samo nekoliko dana oglasio se o zdravstvenom stanju ratnog zločinca Ratka Mladića i pisao je upravi Haškog suda s molbom da Ratka Mladića puste kako bi umro u Srbiji.

- General Mladić je de facto na samrti. To nema veze ni s njihovim presudama, ni s tim što tko misli o generalu Mladiću. Ima veze samo s humanim odnosom prema nekom čovjeku - kukao je, po običaju, Vučić...

Umro je danas, u četvrtak, 27. kolovoza u Haagu. Iza rešetaka. Gdje mu je i bilo mjesto.

