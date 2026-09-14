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SMRT NAKON SVAĐE U PROMETU

Mladić osumnjičen za ubojstvo kod Ploča pušten je iz zatvora

Piše Ivan Hruškovec,
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Mladić osumnjičen za ubojstvo kod Ploča pušten je iz zatvora
Foto: Rogotin Portal
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Na odluku o puštanju utjecalo je to da je mladić profesionalni vozač, da nije kažnjavan i da sudac nije utvrdio opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Vozač (27) osumnjičen za ubojstvo nakon sukoba s drugim vozačem branit će se sa slobode. Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odbio je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora, piše Dubrovački dnevnik. Kako je izvijestio glasnogovornik dubrovačkog Županijskog suda Pero Miloglav, osumnjičenom D.V. (27) iz Ploča određena je mjera opreza. Prema toj mjeri, mora se javljati dežurnoj službi Policijske postaje Ploče svaki drugi dan.

Mjera opreza trajat će dok za njom postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude. Njena opravdanost provjeravat će se svaka dva mjeseca.

Rješenje suca istrage nije pravomoćno te je moguće da će se zamjenik županijske državne odvjetnice na njega žaliti.

D.V., profesionalni vozač, prethodno je uhićen i priveden u Županijsko državno odvjetništvo, a potom i u Istražni centar.

Na odluku o puštanju utjecalo je to da je mladić profesionalni vozač, da nije kažnjavan i da sudac nije utvrdio opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Prema izvješću Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, uhićen je nakon fizičkog sukoba koji se 12. rujna oko 19 sati dogodio na predjelu Marinuša u Kominu, na autobusnoj stanici državne ceste D-8.

Sukobili su se dvojica vozača, u dobi od 71 i 27 godina.

D.V. je osumnjičen za kazneno djelo ubojstva. Ako mu se krivnja dokaže, prema Kaznenom zakonu prijeti mu kazna zatvora od najmanje pet godina.

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