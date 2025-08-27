Obavijesti

TRAGEDIJA U EMINOVCIMA

Mladić poginuo na motociklu kraj Požege: 'Došli su u svatove i dogodi se ovakva tragedija'

Piše Franjo Lepan,
Foto: požega.eu

Jako mi je žao mladića koji je generacija moje kćeri, bili su prijatelji i kada bi došao iz Austrije uvijek su se družil, rekao je susjed obitelji mladića koji je u utorak preminuo u teškoj nesreći u Eminovcima

Mladi motociklist (21) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo u utorak oko 19.15 sati u mjestu Eminovci kod Požege.

Motociklist koji je upravljao neregistriranim motociklom u Vukovarskoj ulici je uslijed neprilagođene brzine sletio je s kolnika, nastavio vožnju na asfaltiranoj površini izvan kolnika, stajalištu za autobuse i prednjim dijelom motocikla udario u metalni stup prometnog znaka. Potom je došlo do nekontroliranog kretanja motocikla i udara u betonski propust kolnog ulaza.

Foto: požega.eu

- Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, izvjestila je Nikolina Janković, glasnogovornica PU Požeško slavonske.

Kako neslužbeno doznajemo vozač motocikla je vozio iz smjera Požege i na ulasku u Eminovce izgubio je nadzor nad motociklom koji se počeo nekontrolirano kretati. Mladić je od zadobivenih ozljeda na mjestu nesreće preminuo.

Također doznajemo da on i roditelji žive i rade u Austriji.

– Došli su u svatove i na godišnji odmor i dogodi se ovakva tragedija. Jako mi je žao mladića koji je generacija moje kćeri, bili su prijatelji i kada bi došao iz Austrije uvijek su se družili – rekao je prijatelj i susjed obitelji.

