Obavijesti

News

Komentari 0
U ULICI TUŠKANAC

Mladić prebio Rusa u Zagrebu: U bolnici je, teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić prebio Rusa u Zagrebu: U bolnici je, teško je ozlijeđen
Ilustracija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku

Mladić (19) u subotu je oko 23 sata u Ulici Tuškanac u Zagrebu fizički napao 20-godišnjeg Rusa te ga pritom teško ozlijedio.

- Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb te je naknadno utvrđeno da je teško ozlijeđen - navodi policija.

NEVIĐENA TRAGEDIJA Nikolu su pretukli u Medulinu, bio je u komi, probudio se i preminuo: 'Imao je i sina...'
Nikolu su pretukli u Medulinu, bio je u komi, probudio se i preminuo: 'Imao je i sina...'

Policija je napadača uhitila i dovela u službene prostorije na ispitivanje.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku - navodi policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'
POLICIJA NA TERENU

STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'

Zasad nije poznato što je prethodilo napadu niti okolnosti u kojima se ubojstvo dogodilo...
EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug
KAKO POSLUJE PEZEROVIĆ

EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug

Tvrtka Zijada Pezerovića koja je prošli put dobila milijune od Hrvatskih šuma za žir sad je u stečaju i nije platila 578.000 eura poreza državi. Čim je novac od žira sjeo, krenula je investicija u luksuzno zadnje u Istri....
Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje
POZNATI I SIMPTOMI

Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje

Roditelji čija su djeca primila obustavljeno BCG cjepivo trebaju biti oprezni i pratiti moguće simptome, dok HZJZ naglašava da nije potrebno provoditi preventivne preglede bez simptoma.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026