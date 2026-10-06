Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku
U ULICI TUŠKANAC
Mladić prebio Rusa u Zagrebu: U bolnici je, teško je ozlijeđen
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Mladić (19) u subotu je oko 23 sata u Ulici Tuškanac u Zagrebu fizički napao 20-godišnjeg Rusa te ga pritom teško ozlijedio.
- Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb te je naknadno utvrđeno da je teško ozlijeđen - navodi policija.
Policija je napadača uhitila i dovela u službene prostorije na ispitivanje.
- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku - navodi policija.
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