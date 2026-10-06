Mladić prebio Rusa u Zagrebu: U bolnici je, teško je ozlijeđen

Mladić (19) u subotu je oko 23 sata u Ulici Tuškanac u Zagrebu fizički napao 20-godišnjeg Rusa te ga pritom teško ozlijedio.

- Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb te je naknadno utvrđeno da je teško ozlijeđen - navodi policija.

Policija je napadača uhitila i dovela u službene prostorije na ispitivanje.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku - navodi policija.