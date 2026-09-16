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Mladić prijavio zlostavljanje sjemeništarca u Hrvatskoj: 'Svećenici su mi prijetili...'

Piše 24sata,
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Mladić prijavio zlostavljanje sjemeništarca u Hrvatskoj: 'Svećenici su mi prijetili...'
Foto: canva, ilustracija
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Žrtva zlostavljanja u jednom trenutku krajem 2012. otvoreno je ispričala kolegi sa studija da ju je kao 16-godišnjaka silovao visokorangirani svećenik iz Požeške biskupije...

Mladić koji je 2012. prvi prijavio seksualno zlostavljanje maloljetnog sjemeništarca zbog tog je svog postupka doživio prijetnje, šikaniranje i višegodišnje maltretiranje višerangiranih svećenika Požeške biskupije te neizvjesnost svećeničke službe za koju se školovao, otkriva njegov iskaz koji je dao u sklopu vatikanske istrage o zlostavljanju, piše Dnevnik.hr.

Taj mladić je danas župnik bez župe. 

Žrtva zlostavljanja u jednom trenutku krajem 2012. otvoreno je ispričala kolegi sa studija da ju je kao 16-godišnjaka silovao visokorangirani svećenik iz Požeške biskupije. Kolega je odmah sve prijavio požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću. Kaže kako ga je kasnije šokiralo sve što mu se događalo jer je sumnje u zlostavljanje prijavio.

Prvo je otkrio mailove u kojima  dvojica svećenika, od kojih je jedan osumnjičeni zlostavljač, o njemu pišu negativno, piše Vanja Moskaljov za Dnevnik.

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- Da bih zaštitio sebe od odmazde, sve sam kopirao te sam isto sačuvao - naveo je u iskazu.

Ispričao je kako se kasnije nastavilo s prijetnjama, osumnjičeni zlostavljač poručio mu je da će imati problema...

Naglašava da mu je zlostavljani mladić osobno rekao da je i sam želio prijaviti što mu se dogodilo, ali da ga je bilo strah kako će to izgledati s obzirom na to da je od svećenika koji ga je silovao godinama kasnije dobio automobil u vrijednosti od 20.000 eura, piše Dnevnik.

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Početkom 2013. tadašnji požeški biskup Antun Škvorčević naložio je istragu o ovim optužbama, koju je vodio svećenik R. M. U ožujku je prijavitelj predao opsežnu dokumentaciju, više od 50 natipkanih stranica s kopijama mailova, dopisivanja sa Skypea te CD s fotografijama, koji su trebali pomoći u istrazi, no veliki dio tih dokumenata su, po iskazu samog R. M. nestali iz spisa. Riječ je o dokumentima koji su bili negativni za osumnjičenog zlostavljača.

Zaključak te istrage je bio da zlostavljanja nije bilo, a prijetnje dvaju svećenika, kaže, su se nastavile. Kaže kako se sad i žrtva okrenula protiv njega, optužuje ga što je sve prijavio biskupu.

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Dobio je i sudsku tužbu zbog klevete. Nakon tog se povuako.

- Oni su mene oklevetali, proglasili me luđakom, a biskup je uništio sve dokumente koje sam predao. Što sam drugo mogao nego povući svoje prethodne izjavu - kazao je za Dnevnik.

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