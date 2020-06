Mladić se poskliznuo i pao u jezero, spašavao ga HGSS

Da stvar bude zanimljivija, područje kojim su se mladići kretali nije posjetiteljska zona, objavio je HGSS i zamolio posjetitelje nacionalnog parka da se uvijek drže obilježenih staza

<p>HGSS je u nedjelju u 18 sati dobio poziv od dežurnog tima Hitne u NP Plitvička Jezera. Mladić (27) se poskliznuo sa slapa nedaleko špilje Golubnjača te nezgodno pao u jezero. Uspjeli su ga izvući iz jezera te imobilizirati, ali zbog vrlo strmog i teško pristupačnog terena nisu ga mogli transportirati do kola Hitne.</p><p>Unesrećeni se žalio na jake bolove u leđima. Spašavatelji su unesrećenog transportirali nosilima, a budući da je staza bila vrlo uska koristili su haski zapregu kako bi lakše izvukli unesrećenog.</p><p>U 19.30 sati spašavatelj su došli do mladića, a već u 20.00 sati je bio u kolima Hitne. </p><p>- Da stvar bude zanimljivija, područje kojim su se mladići kretali nije posjetiteljska zona, zato molimo sve izletnike da se uvijek kreću samo označenim i stazama dozvoljenim za kretanje, a naročito u zaštićenim područjima. Suprotnim ponašanjem od toga može se platiti vrlo visoka cijena eksperimentiranja ili pronalaženja kraćeg puta. Ovaj mladić to najbolje zna i sigurno neće ponoviti istu grešku a mi mu želimo brzi oporavak - objavio je HGSS Gospić.</p>