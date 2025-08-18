23-godišnjaka se sumnjiči da je 17. kolovoza ove godine u stanu fizički napao bivšu partnericu, da ju je rukama stiskao za vrat i pokušao ugušiti...
Mladić u Dalmaciji pokušao ubiti bivšu partnericu, uhvatio je za vrat i gušio! Uhićen je...
Splitska policija izvještava kako su policijski službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva...
Napadnuta djevojka je uspjela pobjeći iz stana i obavijestiti policiju. Pružena joj je liječnička pomoć, utvrdili su joj lakše tjelesne ozljede...
- Policijski službenici ubrzo su pronašli i uhitili 23-godišnjaka i nad njim proveli kriminalističko istraživanje, a po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku - poručuju iz splitske policije.
