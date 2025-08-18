Obavijesti

News

Komentari 1
DJEVOJKA USPJELA POBJEĆI

Mladić u Dalmaciji pokušao ubiti bivšu partnericu, uhvatio je za vrat i gušio! Uhićen je...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić u Dalmaciji pokušao ubiti bivšu partnericu, uhvatio je za vrat i gušio! Uhićen je...
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

23-godišnjaka se sumnjiči da je 17. kolovoza ove godine u stanu fizički napao bivšu partnericu, da ju je rukama stiskao za vrat i pokušao ugušiti...

Splitska policija izvještava kako su policijski službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva...

23-godišnjaka se sumnjiči da je 17. kolovoza ove godine u stanu fizički napao bivšu partnericu, da ju je rukama stiskao za vrat i pokušao ugušiti. 

JAVIO SE I ZET Kolega napadnutog ZET-ovca: 'Ubo ga je u prsa. Nož su našli u WC papiru pokraj autobusa!'
Kolega napadnutog ZET-ovca: 'Ubo ga je u prsa. Nož su našli u WC papiru pokraj autobusa!'

Napadnuta djevojka je uspjela pobjeći iz stana i obavijestiti policiju. Pružena joj je liječnička pomoć, utvrdili su joj lakše tjelesne ozljede...

NOVA NESREĆA Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!
Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!

- Policijski službenici ubrzo su pronašli i uhitili 23-godišnjaka i nad njim proveli kriminalističko istraživanje, a po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku - poručuju iz splitske policije.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
TRAGEDIJA

STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...
SNAŽNA OLUJA

FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025