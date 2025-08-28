Mladića (22) s Kosova uhitili na Bajakovu. Nožem izbo i teško ozlijedio mladića (22) u Poreču

Porečka policija je dovršila istragu nad 24-godišnjim državljaninom Kosova i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda. Njega se sumnjiči da je 16. srpnja prošle godine na Obali maršala Tita u Poreču fizički napao 22-godišnjaka te mu je zadao nekoliko ubodnih rana nožem i teško ga ozlijedio.

Muškarac je 27. kolovoza u jutarnjim satima uhićen na graničnom prijelazu Bajakovo, da bi po dovršetku kriminalističkog istraživanja, istoga dana u večernjim satima, bio priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

