Mladiće iz Slovenije brutalno su pretukli u Istri! Traže napadače: 'Djevojke su vikale da prestanu'

Istarska policija na svojim je stranicama u nedjelju objavila kako utvrđuju okolnosti događaja u kojem su ozlijeđena dva slovenska državljanina.

- Dvojica slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine zadobili su ozljede 18. srpnja oko 4 sata na rivi u Medulinu, kada ih je napalo nekoliko osoba. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja - navodi policija u svojem priopćenju.

A jedan od napadnutih mladića iz Slovenija sad je ispričao što se dogodilo u noći kad su brutalno napadnuti...

- Napali su nas mlađi muškarci, mislim da imaju između 18 i 24 godine. Bilo ih je više, a s njima su bile i djevojke koje su cijelo vrijeme vikale: “Prestani, prestani!” te ih pokušavale zaustaviti - kazao je 26-godišnji Slovenac, inače profesionalni sportaš, za Dnevnik.hr.

Kaže kako se napad dogodio kad su se vraćali iz izlaska u jednom beach baru...

- Napadače ne poznajemo, a u Medulinu, gdje prijatelj ima kuću, smo na odmoru. Ne mogu sa sigurnošću reći zašto su nas napali. Ništa nismo rekli, samo smo se namjeravali vratiti kući na spavanje. Moguće kako je razlog bio to što smo govorili slovenski, a moj dojam je da su se pred djevojkama željeli pokazati i ispasti frajeri. No, ne mogu sa sigurnošću tvrditi što je bio pravi motiv. Na rivi u to vrijeme nije bilo drugih ljudi koji bi mogli posvjedočiti o događaju - kazao je Slovenac za Dnevnik.hr.

Dalje je ispričao kako su on i prijatelj teško ozlijeđeni, da on ima prijelome kostiju lica, prijatelj mu je zadobio potres mozga, ozlijedili su mu oko...

- Tijekom napada ukrali su nam japanke pa smo morali bosi hodati kući, a prijatelju su uzeli i novac. Ispao mu je, a oni su ga pokupili. Policija je rekla kako ćemo teško dokazati krađu ako mu je ispao novac iz džepa. Dodali su da će pokušati identificirati napadače pomoću nadzornih kamera koje se nalaze u blizini mjesta događaja - kaže napadnuti Slovenac, piše Dnevnik.

Kaže kako mu je ovaj napad mogao ugroziti sportsku karijeru, vjeruje da su napadači lokalni mladići iz Medulina ili Pule, nada se kako će brzo biti identificirani...