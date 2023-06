Mladići su u Imotskom pronašli novac i vratili ga umirovljeniku: 'Oni su pravi primjer poštenja!'

Išao sam u Lidl i kupio neke sitnice i kada sam izišao vani i već bio kod svoga auta da krenem doma, do mene dođoše dva mlada momka i pitaju me "Gospodine, da vi niste izgubili novac?", ispričao je za Radio Imotski umirovljenik Ivan Glavota sa Sebišine.

Umirovljenik je tijekom kupnje izgubio novac. Sve su vidjeli pošteni mladići koji su ga pratili i sve vratili.

- Začuđeno sam instinktivno krenuo rukom u džep i zaista vidio da mi nedostaje novac, a mogu vam kazati da je to bila količina vrlo solidne mirovine. Rekao sam im da sam zaista izgubio novac. Oni su vjerojatno vidjeli to i pratili me da mi ga donesu vani, kako ne bi stvarali gužvu u samom prodajnom centru - objasnio je Ivan.

Zahvalio se mladićima te im je ponudio i nagradu. Oni su to odbili, a nisu htjeli otkriti niti identitet.

- Samo su mi kazali da im je to bila dužnost i da im predstavlja zadovoljstvo samo moja riječ zahvale - poručio je i dodao:

- Zato hvala im od srca, jer su pokazali da su primjer poštenja.