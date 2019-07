Mladima do 25. godine neće se naplaćivati porez na dohodak

Ministar financija Zdravko Marić koalicijskim je partnerima predstavio nacrt porezne reforme koja će na snagu stupiti 2020. godine. Iako nije riječ o konačnom prijedlogu, mjere koje je za iduću godinu osmislila Marićeva ekspertna skupina mogu se nazvati demografskim mjerama, koje prije svega vode računa o mladima i manjim poduzetnicima, doznaje Večernji list.

Ne odustaje se od smanjenja opće stope PDV-a za jedan postotni poen pa ćemo od prvog dana iduće godine plaćati 24 posto tog najizdašnijeg poreza za državnu blagajnu. PDV ne donosi željeni efekt To će iz državne kase ‘izbiti’ gotovo 2,1 milijardu kuna, a pitanje je hoće li imati ikakav efekt na cijene robe i usluga. Iskustvo smanjenja PDV-a na dio namirnica pokazalo je da cijene nisu bitno pale za građane, što nije dobra poruka uoči ove mjere.

Ipak, niži PDV obećao je premijer Andrej Plenković pa od tog svog obećanja ne želi odustati unatoč činjenici da su ga i stručnjaci i poduzetnici, pa i građani, upozorili da bi jači utjecaj na gospodarstvo imale neke druge mjere. Osim PDV-a, koji je već i izglasan u Saboru, a kako saznajemo neslužbeno, Marić predlaže smanjenja poreznog opterećenja za mlade ljude i za manje poduzetnike.

Tako bi, predlaže ministar financija, mlade zaposlenike do 25. godine starosti valjalo potpuno osloboditi od plaćanja poreza na dohodak. U Hrvatskoj je po Državnom zavodu za statistiku 121 tisuća mladih koji rade a imaju manje od 25 godina. Ipak, da bi im u korist išla činjenica da su oslobođeni od poreza na dohodak, morali bi imati plaću veću od 3800 kuna u neto iznosu, odnosno 5700 kuna, ako koriste uvećanje osobnog odbitka na uzdržavanog člana. Mladima od 25 do 30 godina starosti porez na dohodak obračunavalo bi se samo pola poreza na dohodak. Prema najnovijim podacima, najviše iseljavaju upravo mladi od 25 do 29 godina, a lani je čak 5000 mladih te dobne skupine napustilo Hrvatsku.

Dobra vijest stiže i za poduzetnike. Već ranije je ministar Marić rasteretio manje tvrtke poreza na dobit tako da je stopu tvrtkama s do tri milijuna kuna prihoda godišnje spustio s tadašnjih 20 na 12 posto, a sada se predlaže korak dalje pa se ta razina diže na 7,5 milijuna kuna.