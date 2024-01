Mlatili djecu, a sad skrivaju lice: 'Znamo njihova imena, mi se nadamo da će ih sve uhititi...'

Još zid šutnje štiti identitete deset muškaraca, pripadnika navijačke skupine BBB, koji su u subotu navečer u centru Vukovara pretukli pet 15-godišnjih dječaka samo zato što su neki od njih govorili ekavicom. Petorica su uhićena, i to nakon što su ogorčeni roditelji napadnute djece podigli vukovarsku javnost "na noge" ističući kako se ovaj napad ne smije ignorirati ni zataškati, kao neki ranije, jer vukovarska djeca ne smiju strahovati od šetnje svojim gradom i plašeći se uvijek iste skupine huligana. BBB-ovci u dobi između 23 i 32 godine tukli su djecu nogama udarajući ih u glavu. Jedan ima frakturu lubanje i lica, drugi frakturu orbite s krvarenjem unutar glave i oka te hematom ispod oka, zbog čega se ne smije nakašljati niti kihnuti, treći ima natučene zube i vilicu, također hematome ispod oka i po cijelom tijelu, četvrtog su izudarali i pokušali baciti u rijeku Vuku, ali se dijete grčevito držalo za svog napadača pa su ga na kraju bacili na tlo i iscipelarili, peti ima jedno polomljeno rebro, a drugo mu je napuklo. Svi su završili u bolnici. Osim što su im slomljene kosti, uništeno im je i samopouzdanje, usađen im je strah u ljude, u šetnju gradom, u navijače... Nesretni su i ogorčeni jer ne mogu razumjeti zašto su napadnuti. Bili su u društvu svojih prijatelja s kojima su odrastali u svom gradu, išli su kući.

"Moji su sinovi u utorak popodne izašli iz bolnice. Oni su dobili najviše batina. Njih su napadači čuli da govore neke riječi na ekavici. Obojicu su ih onesvijestili od udaraca nogama u glavu. Iako su bili onesviješteni na tlu, napadači su ih i dalje tukli. Prijatelji su im priskočili u pomoć pa su i oni isprebijani. Sinoć su im došli u posjet svi drugi dječaci koji su te večeri bili u gradu s njima. Došli su im dati podršku, izmijenili su informacije koje imaju, posložili cijelu priču, znaju tko ih je tukao, kako, znaju imena, znaju tko je kome što rekao. Sve su to rekli i policiji. Bilo je sinoć i suza i smijeha, ali trebalo im je da se podruže, da podijele sve svoje osjećaje. Iako smo mi kao roditelji ogorčeni, čekat ćemo što će učiniti policija i pravosuđe, sustav koji je već u startu zakazao jer naša djeca nisu dobila nikakvu psihološku pomoć, a trebat će im. U školu još ne smiju nekoliko tjedana jer moraju mirovati zbog ozljeda", kaže nam tata dvojice blizanaca. Jedan od njih zamalo je završio u rijeci Vuki. Skočio je braniti brata, a onda su iscipelarili i njega.

Mirni prosvjed

Roditelji su organizirali mirni prosvjed u Vukovaru, koji će se održati u subotu u centru grada. Očekuju da će se do tada svi napadači uhititi i procesuirati. Za sada je uhićeno njih pet, s tim da je jedan od uhićenika otac napadača kojega se tereti da je mladićima, nakon incidenta, dao apartman na korištenje, u kojemu su se trojica njih dva dana skrivali od policije. U tom su apartmanu u utorak pronađeni i uhićeni, a cijeli je stan policija i pretresla. Odmah su odvezeni na saslušanje u PP Vukovar, nakon toga predani pritvorskom nadzorniku u PU Vinkovci, te potom odvezeni, svaki u posebnoj policijskoj "marici", u Državno odvjetništvo u Vukovar te kod suca istrage. Prvi koji je uhićen još u nedjelju već je dobio mjesec dana pritvora kako ne bi mogao utjecati na svjedoke, prvenstveno svoje prijatelje iz BBB-a te žrtve i njihove roditelje.

"Znamo mi njihova imena. Djeca su nam rekla. Djecu je policija odvodila u postaju na prepoznavanje pa smo tamo vidjeli o kome se radi. Iako su, doduše, nekoj djeci policajci sugerirali koga da prepoznaju, pa se sve pomalo čini kao namještaljka, samo ne znamo u čiju korist. No djeca su ostala dosljedna sebi pa prepoznala samo one koje su doista zapamtili. Nismo sigurni ima li među napadačima onih koji su bili u zatvoru u Grčkoj zbog iste stvari, ali tako se priča. Nadamo se samo da će ih uspjeti sve uhvatiti i da ovoga puta kao kaznu neće dobiti rad za opće dobro, što je do sada bio slučaj nakon što su odvezeni uvijek kod istoga suca na sudu u Vukovaru. U svakom slučaju, mi smo se kao roditelji pretučene djece dogovorili da idemo s privatnom tužbom protiv svih napadača", kažu nam roditelji pet ozlijeđenih dječaka, iza kojih je stala i njihova razrednica iz škole rekavši kako se radi o uzornoj djeci, odlikašima, koji nisu nikakvi navijači ni provokatori, koji žive u suživotu sa svojim prijateljima drugih nacionalnosti i u tom druženju uživaju.

Dok u Vukovaru traje privođenje naknadno uhićene trojke, Davor Ćavar, odvjetnik prvoosumnjičenog I. B. (23), izjavio je kako njegov branjenik u potpunosti negira sve što mu se stavlja na teret. Tvrdi kako ne samo da nije sudjelovao u tučnjavi, nego uopće nije ni bio na tom mjestu tad u Vukovaru.

"To nije istina! Naša djeca kažu da je I. B. bio jedan od agresivnijih i točno se zna kojega je od dječaka upravo on tukao i kakve mu je ozljede zadao. Osim toga, svi su ga prepoznali u liniji na policiji, gdje ima i podeblji dosje", ističe jedan od očeva.