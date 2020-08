Mlijeku zasad neće rasti cijena

Najjeftinije u europi Litra trajnog mlijeka kod nas se može na akcijama kupiti za 3,75 kuna, što je manje od pola eura. Mljekari kažu da tako jeftino nije nigdje u Europskoj uniji

<p>Kod nas se proizvodi sve manje mlijeka jer nismo konkurentni zbog dampinških cijena mlijeka iz uvoza, rekao je Igor Rešetar.</p><p>Mljekar je u Međimurju i predsjednika Hrvatskog saveza udruga proizvođača mlijeka. Pitali smo hoće li poskupjeti mlijeko radi odlaska Megglea.</p><p>- Cijene bi mogle porasti ako se kod nas još smanji proizvodnja mlijeka. Kad je Meggle stigao u Hrvatsku, u Slavoniji se proizvodilo tri puta više mlijeka nego sad. Oslanjali su se na male i srednje proizvođače kojih više nema pa je Meggleu postalo neisplativo - kaže Rešetar.</p><p>Dodao je da u Hrvatsku uvozimo 50 posto mlijeka i mliječnih proizvoda, a sad jeftino uvozimo viškove iz EU.</p><p>- Jedino se kod nas može stalno prodavati po akcijskoj cijeni. Mlijeko proizvedeno prije nekoliko dana je na akciji, a cijenu bi trebali spuštati tek ako prijeti da će mu isteći rok trajanja - ogorčen je.</p><h2>Neka uvoze bolje od našeg</h2><p>Dodao je da su problemi s viškom mlijeka i mesa nastali kad je EU prestala kontrolirati koliko se proizvodi. Te viškove prodaju jeftinije nego što stoji njihova proizvodnja.</p><p>- To je nepoštena trgovačka praksa. Svoj višak šalju u Hrvatsku, a kod nas ništa ne poduzimaju iako krše više stavki Zakona o trgovini. Naši proizvođači mlijeka, ali i drugog, na primjer lubenica, ne mogu tome konkurirati cijenom. Zato je sve manje i manje mlijeka i proizvođača. Ako uvoze, tražimo da to bude kvalitetnije mlijeko, kakvo mi proizvodimo, ili kvalitetnije - dodao je mljekar Rešetar.</p><p>U EU često ima viška mlijeka i mliječnih proizvoda, sireva, maslaca... Tada su u prodavaonicama ti proizvodi na akciji, po, kako tvrde mljekari, nerealno niskim cijenama. Tako UHT, trajno mlijeko kojem je rok trajanja i šest mjeseci, stoji 3,75 kuna.</p><p>Mlijeka jeftinijeg od pola eura nema nigdje u EU. Uvozimo i jeftine sireve. Tvrdi sirevi su po cijeni polutvrdih koji su često nedovoljno zreli ili upitne kvalitete.</p><p>O cijenama smo pitali i naše velike mljekarske tvrtke.</p><h2>Odlazak Megglea ne utječe</h2><p>- Odlazak konkurentske kompanije s domaćeg tržišta nema utjecaja na cijenu naših proizvoda koja je trenutačno niska. Zalažemo se za očuvanje ruralne proizvodnje i plasmana proizvoda dokazane sigurnosti, kvalitete i sljedivosti - rekli su iz Vindije.</p><p>Dukat nam nije odgovorio.</p><p>No i tijekom epidemije otkupljivali su mlijeko i malih proizvođača. Obje tvrtke pregovaraju s mljekarima u Slavoniji.</p><h2>Samo neki navode porijeklo mlijeka</h2><p>Zemlja porijekla mlijeka: Hrvatska, informacija je koju već više od godine dana navodi na deklaraciji kajmaka mljekara Euro-milk iz sela Beloslavec u Zagrebačkoj županiji. Mlijeko otkupljuju u šest županija u susjedstvu.</p><h2>Piše da je proizvedeno u Hrvatskoj, a trebalo bi pisati i odakle je mlijeko</h2><p>Od 1. travnja ove godine, piše li da je nešto proizvedeno kod nas ili na to upućuju znakovi poput crvenih i bijelih kvadratića ili zastave, ako glavni sastojak nije domaći, mora pisati odakle je ili da nije iz Hrvatske kako potrošače ne bi doveli u zabludu o stvarnom porijeklu.</p><h2>U susjedstvu je uglavnom skuplje</h2><p>Kod nas litra svježeg mlijeka stoji između šest i sedam kuna, a trajnog i do osam, ovisno o masnoći. No kad su akcije, trajnog ima i po 3,75 kuna.</p><p>Trajno mlijeko istog proizvođača kod nas je osam kuna, u Sloveniji 8,55, u Srbiji 8,72, a u BiH 6,33 kune i najskuplje je obično mlijeko. U BiH mlijeka ima od 3,84 kune. U Srbiji su redovne cijene od 5,49 kuna, a u Sloveniji od 4,95 kuna.</p><p> </p>