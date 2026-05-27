PROZVAO PRAVOSUĐE

Mlinarić pred sudom upozorio: 'Logoraši ostaju bez pravde ako Vasiljević umre prije presude'

Piše HINA,
Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Domovinski pokret ponovno je prozvao pravosuđe zbog sporosti u slučaju bivšeg načelnika KOS-a Aleksandra Vasiljevića, poručivši da bi branitelji uskoro mogli izaći na masovne prosvjede.

Zamjenik predsjednika DP-a i saborski zastupnik Stipo Mlinarić u srijedu je ispred zgrade Visokog kaznenog suda u Zagrebu opetovano pozvao pravosuđe da ubrza s radom i nakon tri godine konačno donese pravomoćnu presudu u slučaju bivšeg načelnika KOS-a Aleksandra Vasiljevića. ''Kucamo im ovdje na vrata da se probude jer smo nedavno vidjeli u Drnišu čime može rezultirati sporost pravosuđa. U slučaju Vasiljevića, stotine i stotine hrvatskih logoraša može ostati bez odštete'', upozorio je Mlinarić na konferenciji za novinare u nazočnosti zastupnika Tomislava Josića i Predraga Mišića te državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja Zlatana Bašića.

Naime, dodao je, pravomoćna presuda u predmetu Vasiljević predstavljala bi važan pravni i politički temelj za utvrđivanje odgovornosti agresorskog vojnog i obavještajnog vrha, kao i za otvaranje pitanja odštete za logore i ratnu štetu počinjenu nad Republikom Hrvatskom.

 Vasiljević je još 2023. u prvostupanjskoj presudi dobio 20 godina zatvora za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u logorima na području Srbije i Hrvatske, međutim do danas nije donesena pravomoćna presuda, na što je Domovinski pokret već upozorio prije više od mjesec dana.

 Mlinarić, hrvatski branitelj i zatočenik srpskih koncentracijskih logora, još je jednom upozorio da će njegovi suborci ostati bez zadovoljštine i pravde umre li Vasiljević prije pravomoćne presude, a tada, kaže, neće za to biti kriva Srbija, nego Hrvatska.

 Podsjetio je i kako je ministar pravosuđa Damir Habijan nedavno zatražio od pravosuđa da preuzme odgovornost i da brže i kvalitetnije obavlja posao te kako je ministar najavio i stegovne postupke za suce koji sporo rade.

Ako se stvari ne pokrenu, za nekoliko mjesecu bit će nas stotine i tisuće

''Svi će reći da se na pravosuđe ne smije raditi politički pritisak, ali ne vidimo drugog izlaza. Naši suborci, naša braća, neće ostati zakinuta jer netko na visokoj poziciji u sudbenoj vlasti spava na straži. Mi nikad nismo i nećemo zaspati na straži'', istaknuo je.

 Mlinarić, koji je i sam hrvatski branitelj te je prošao srpske koncentracijske logore, zajedno s Josićem, Mišićem i Bašićem, upozorio je da će se pred zgradom suda okupiti puno više branitelja i logoraša ako pravosuđe ne ubrza s radom. ''Danas smo ovdje nas četvorica branitelja i logoraša. Ako se stvari ne pokrenu, za nekoliko mjeseci ovdje će nas biti stotine i tisuće. Nećemo odustati'', najavio je.

 Poruku je imao i za ministra hrvatskih branitelja.

''Kao što se ministar pravosuđa otvoreno i hrabro zauzeo za bolji rad sudova, očekujemo od ministra branitelja Tome Medveda da se uključi u ovaj slučaj i svojim autoritetom potpredsjednika Vlade pomogne ubrzati stvar dok nas biologija ne preduhitri'', kaže Mlinarić.

