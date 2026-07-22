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MMA borac optužen za brutalan napad ispred Medike: Muškarca tukao, ženi slomio koljeno...

Piše Ivan Jukić,
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MMA borac optužen za brutalan napad ispred Medike: Muškarca tukao, ženi slomio koljeno...
Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Ključni dokaz u predmetu su snimke nadzornih kamera koje, prema navodima tužiteljstva, prikazuju tijek napada

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 23-godišnjeg MMA borca N. P., kojeg tereti da je zajedno s još uvijek nepoznatim muškarcem brutalno napao muškarca i ženu ispred zagrebačkog kluba Medika. Napad se, prema optužnici, dogodio u ranim jutarnjim satima 8. studenoga prošle godine, nakon verbalnog sukoba koji je započeo u klubu. Sve je, navodno, krenulo kada je žena razgovarala s jednim muškarcem koji ju je počeo vrijeđati, nakon čega je pozvala svog partnera.

Kad su izašli ispred kluba, sukob je eskalirao. Tužiteljstvo tvrdi da je jedan od napadača prema muškarcu bacio kamen, zbog čega je on počeo bježati. U jednom je trenutku pao na tlo, a tada su ga, prema optužnici, 23-godišnjak i njegov pomagač sustigli te ga više puta udarali rukama i nogama po glavi i tijelu.

Žena je pokušala obraniti partnera tako što je skočila na jednog od napadača, no i sama je završila ozlijeđena. Tužiteljstvo navodi da ju je MMA borac nogom udario u lijevo koljeno, pri čemu je zadobila prijelom gornjeg dijela goljenične kosti, uz druge lakše ozljede. Ozljeda je okvalificirana kao teška.

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Napadnuti muškarac prošao je s lakšim ozljedama, među kojima su razderotina na glavi, krvni podljevi i ozljede oka, no tužiteljstvo smatra da je riječ o pokušaju nanošenja teške tjelesne ozljede jer je bio udaran po glavi dok je ležao na tlu i nije se mogao braniti.

Ključni dokaz u predmetu su snimke nadzornih kamera koje, prema navodima tužiteljstva, prikazuju tijek napada. Muškarac i žena na policijskim su fotografijama sa stopostotnom sigurnošću prepoznali 23-godišnjaka kao jednog od napadača, a policija je kod njega zabilježila i ozljede na šakama.

Optuženi je tijekom istrage odbacio optužbe te istaknuo da dosad nije bio osuđivan, kao i da studira te radi preko studentskog servisa.

Ako ga sud proglasi krivim, tužiteljstvo predlaže kaznu od godinu i četiri mjeseca zatvora, pri čemu bi šest mjeseci morao odslužiti, dok bi ostatak kazne bio uvjetan uz rok kušnje od tri godine.

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