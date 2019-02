'MMF ukazuje na potrebu da se određene neravnoteže isprave'

Ministar financija Zdravko Marić u četvrtak je, komentirajući priopćenje Izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o Hrvatskoj, kazao da ta objava nije ništa novo i neočekivano te kako su primjedbe MMF-a uvijek takve da ukazuju na potrebu da se određene neravnoteže isprave.

"Objava MMF-a nije ništa novo, ništa neočekivano", kazao je Marić odgovarajući na pitanja novinara uoči sjednice Vlade, dodavši da s MMF-om, kao i s ostalim međunarodnim financijskim institucijama Vlada ima vrlo dobar, razrađeni partnerski odnos.

Marić je rekao kako je izvještaj MMF-a kvalitetan, da nabraja pozitivne stvari, ali ukazuje i na određene izazove s kojima se suočavaju hrvatsko gospodarstvo i društvo. Pritom je istaknuo da su izvršni direktori MMF-a apostrofirali da je potrebno učiniti dodatne napore kako bi se poslovna klima u različitim segmentima pospješila te time dala doprinos gospodarskom rastu.

Podsjetio je i kako je do prije tri godine u svakom izvještaju MMF-a i rejting agencija glavni problem bila nestabilnost javnih financija i rapidni rast javnog duga. "Sad u bilo kojem dokumentu MMF-a, EK, rejting agencija, imate situaciju da se pohvaljuje što je napravljeno u javnim financijama", rekao je Marić, ponovivši da izazovi i dalje postoje.

"Jedna godina ili tri godine pada javnog duga je trend kojim se treba nastaviti", kazao je, napomenuvši da je to preduvjet za dugoročnu održivost javnih financija stabilnost. Naveo je pritom primjer Uljanika, kazavši da nije postignuta stabilnost javnih financija, ne bi bilo moguće isplatiti 2,8 milijardi kuna državnih jamstava bez njihove ugroze. "Sve su to stvari gdje su napravljeni iskoraci, ali treba težiti da to i dugoročno stoji", konstatirao je.

Vezano uz zdravstveni sustav, Marić je ponovio da ako Hrvatska želi imati dugoročno održivi zdravstveni sustav, potrebno je napraviti određene iskorake na prihodnoj i na rashodnoj strani.

Na novinarski upit o višku zaposlenih u javnoj upravi, rekao je kako dobro poznaje sustav državne uprave i kako nije samo pitanje broja ljudi i koliko on košta već je važnije pitanje efikasnosti i što porezni obveznici dobivaju. To se, kako je rekao, ne može riješiti čarobnim štapićem i preko noći.

"Mi u pravilu kada govorimo o javnoj upravi govorimo o dva segmenta - ili o broju ili o sustavu plaća. To su integralni dijelovi ukupne reforme javne uprave, koja treba biti usmjerena da dobijemo kvalitetniju uslugu. Ja ću se uvijek zalagati da se u javnoj upravi naprave iskoraci i da ta javna uprava daje bolju i kvalitetniju uslugu u odnosu na ono što daje. I tu prostora uvijek postoji, ne smo kroz nužnu racionalizaciju", kazao je Marić.

Istaknuo je da iduće godine Hrvatska predsjeda Europskom unijom šest mjeseci, i da su u tijeku velike pripreme. "I to je isto jedna velika reputacijska prilika za Hrvatsku, ali i bit će to događaj koji će doprinijeti da javna uprava još unaprijedi", zaključio je Marić.

Ćorić: Racionalizacija javne uprave je nužnost

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić također je upitan da komentira kritiku MMF-a o nedovoljno ambicioznom restrukturiranju javne uprave te je odgovorio da vjeruje da ne postoji ni jedno izvješće MMF-a u kojem nije nekoj tranzicijsko zemlji ukazano na potrebnu veću ambicioznost.

„Vlada daje sve od sebe da se makroekonomska situacija kod nas poboljša, konačno da se pokrenu reformski procesi u različitim područjima i u tom kontekstu držim da ono što radimo je dobro”, dodao je.

Na konstataciju da je prije ulaska u Vladu bio veliki zagovornik racionalizacije javne uprave rekao je da je to nešto što nema alternativu. „Ja mislim da će s vremenom javna uprava u Hrvatskoj postajati sve manja - to je nužnost. Dinamika tog smanjenja je nešto o čemu se uvijek može govoriti”, rekao je.

Na upit o tome je li realna da treba smanjiti javnu upravu za 30 posto, Ćorić je rekao da, iako ne zna na čemu je utemeljena ta brojka, pretpostavlja da je određena racionalizacija nužna, no kako nije siguran da je to 30 posto.

Štromar: Restrukturiranje javne uprave u planu

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar uoči sjednice Vlade izjavio je da je restrukturiranje javne uprave u planu te kako se radi na svim reformama.

Na novinarski upit da komentira kritike koje je Međunarodni monetarni fond (MMF) uputio Vladi, Štromar je odgovorio kako izuzetno puno rade na svim reformama koje su predvidjeli te kako Vlada mora biti i dalje ustrajna u tome.

Novinari su upitali i što je s restrukturiranjem javne uprave i smanjenjem visokih izdataka za zaposlene u javnom sektoru, na što je odgovorio da je i ta reforma u pripremi. "I ta reforma se isto priprema. Sve se priprema", rekao je Štromar.

Na upit kad se očekuje provođenje te reforme nije dao odgovor.

MMF: Pozdravljen nastavak oporavka Hrvatske, nužna poboljšanja

Izvršni odbor MMF-a zaključio je 8. veljače ove godine konzultacije s Republikom Hrvatskom u vezi sa člankom IV. Statuta MMF-a. Konzultacije su zaključene nakon što je u prosincu prošle godine završen posjet Misije MMF-a Hrvatskoj, a u četvrtak su na internet stranicama MMF-a objavljeni priopćenje Izvršnog odbora o zaključenim konzultacijama te opširno izvješće Misije.

Izvršni direktori Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) konstatirali su da je Hrvatska u 2018. ostvarila gospodarski rast četvrtu godinu zaredom i nastavila s fiskalnom konsolidacijom, iako sporijim tempom nego prije, te upozorili na potrebu poboljšanja poslovnog okružja i racionalizaciju sektora državnih poduzeća, kao i stečajnog zakonodavstva.

Između ostalog, pozvali su na ambicioznije restrukturiranje javne uprave, među ostalim i smanjenjem visokih izdataka za zaposlene u javnom sektoru i fragmentacije na regionalnim i lokalnim razinama države.

Također, pozdravili su mirovinsku reformu, kao i nedavne mjere za poboljšanje učinkovitosti zdravstvenog sustava, no i naglasili da su za uklanjanje dospjelih neplaćenih obveza zdravstvenog sektora i osiguranje dugoročne održivosti mirovinskog sustava potrebne daljnje reforme.