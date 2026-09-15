Mnogi su ga vidjeli kao budućeg predsjednika SAD-a. Sad kaže: 'Ako se ona kandidira, ja neću'

Guverner Kalifornije Gavin Newsom, istaknuti demokrat čije se ime dugo spominjalo u kontekstu predsjedničkih ambicija, izjavio je kako se neće natjecati za nominaciju svoje stranke 2028. godine ako se na to odluči bivša potpredsjednica Kamala Harris. Ovo obećanje dao je tijekom neformalnog razgovora s novinarom CNN-a Jakeom Tapperom, za vrijeme pecanja u Montani.

U intervjuu koji je objavljen u ponedjeljak, Newsom je jasno poručio da ne namjerava ulaziti u izravan sukob s Harris, s obzirom na to da oboje dolaze iz Kalifornije i dijele značajan dio političke baze.

​- Ne znam hoće li se kandidirati, vidjet ćemo. Ali ja se ne bih kandidirao ako se ona kandidira - rekao je Newsom, kako prenosi Fox News.

Tapper je bio vidno iznenađen takvim nedvosmislenim stavom.

​- Ako se ona kandidira, vi nećete? - upitao je.

​- Naravno da ne bih. Zašto bih? Ne bih to učinio njoj... Ne bih to učinio vama. Ne bih tratio svačije vrijeme. Kome to treba? - odgovorio je Newsom.

Izbjegavanje "zajamčenog uzajamnog uništenja"

Newsom je pojasnio kako bi utrka između njega i Harris predstavljala "zajamčeno uzajamno uništenje" za Demokratsku stranku, od čega bi najviše profitirali republikanski protivnici. Naglasio je duboku povezanost njihovih krugova podrške.

​- Znam što to znači. Znam njezinu bazu pristaša. Znam njezine prijatelje. Vennov dijagram toga je čisto preklapanje. Ne bih to učinio - dodao je.

Tapper mu je ponudio protuargument, navodeći kako bi Newsomova kampanja mogla tvrditi da je Harris "već imala svoju priliku", aludirajući na njezine dvije prethodne kandidature, dok se Newsom nikada nije natjecao na nacionalnoj razini. Guverner je priznao valjanost takve strategije.

​- Da. Mislim, to bi svakako bio pristup kampanji. To bi bio argument koji biste iznijeli. Zapravo, prilično dobar. To je objektivno točno - priznao je Newsom.

Rana utrka za demokratsku nominaciju

Iako do izbora 2028. ima još mnogo vremena, Newsomova izjava značajno oblikuje početne konture unutarstranačke utrke.

On i Kamala Harris, koja je bila demokratska kandidatkinja na izborima 2024., smatraju se vodećim potencijalnim kandidatima. Njegovim povlačenjem u slučaju njezine kandidature otvara se prostor za Harris, ali i za druge demokrate koji razmatraju ulazak u utrku.

Prema prosjeku anketa koje objavljuje RealClearPolitics, Harris trenutno ima dvoznamenkastu prednost ispred Newsoma među demokratskim biračima, s podrškom od 24,5 posto naspram njegovih 13,5 posto. Ipak, druge ankete pokazuju znatno bližu utrku, a neke čak daju prednost Newsomu. Tik iza njega, s manje od pet postotnih bodova zaostatka, nalaze se bivši ministar prometa Pete Buttigieg, njujorška zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez i senator iz Georgije Jon Ossoff.

Zanimljivo je da kladionice nude potpuno drugačiju sliku. Na Polymarketu, Ocasio-Cortez vodi s više od 19 posto izgleda, Ossoff je drugi sa 16 posto, dok Newsom zaostaje s 12,7 posto. Kamala Harris, unatoč vodstvu u nekim anketama, na kladionicama stoji znatno lošije sa samo osam posto izgleda za osvajanje nominacije.

Ova neslaganja između anketa i kladionica pokazuju veliku neizvjesnost koja vlada u ranoj fazi pozicioniranja za sljedeći izborni ciklus.