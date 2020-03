Mobilna euharistija: Svećenik i ministranti kružili po Jarunu

Vidjeli ste ih možda. Grupa muškaraca s maskama na licima, odjevena u bijelo, provela je petak popodne kružeći po zapadu Zagreba. Jedan od njih u šakama je stiskao sjajni predmet, a kolega u pratnji mahao je nekakvom posudom iz koje se širio dim. Ljudi su ih pratili i klanjali im se.

Ne, ne radi se o odredu epidemiologa. Jarunom je jučer patrolirala svećenička služba. Župnik iz crkve Svete Mati Slobode, u pratnji trojice ministranata obilazio je svoje stado.

Foto: čitatelj24sata

'Željeli smo ohrabriti ljude'

Neobičan prizor iznenadio je brojne Zagrepčane, posebno ako uzmemo u obzir da su na snazi izvanredne mjere i da se s naslovnica novina, televizijskih ekrana i obraćanja kriznog stožera uporno prenosi jedna te ista poruka: "Ostanite kod kuće".

Ipak, don Danijel Vidović osjetio je potrebu da se, osim za fizičko zdravlje, pobrine i za duhovnu dobrobit svojih sugrađana. Poveo je mobilnu euharistiju kroz svoju župu, dok su ga, uz dim tamjana, gitaru i pjesmu, pratila trojica crkvenih dječaka.

- Mi smo željeli prije svega ohrabriti ljude i poručiti im da u ovom trenutku nisu ostavljeni nego da duhovno budu povezani s Isusom Kristom i euharistijom. Krenuli smo oko 15 i 30 iz crkve Svete mati slobode i napravili smo čitavi krug oko Jaruna. Čitavu župu, sve što spada u župu Duha svetoga smo obišli - obavještava nas don Vidović.

- Zašto smo obilazili? Željeli smo biti duhovno povezani s našim župljanima, ali i sa svim ljudima koji žude za Isusom i euharistijom. Željeli smo da naša prisutnost bude živa jer smo s Presvetim željeli izaći pred ljude, u tišini i skromnosti, ali u prisutnosti Presvetog oltarskog sakramenta - razlaže nam svećenik.

Presveti oltarski sakrament je posvećena hostija, za čitatelje slabije upoznate s euharistijskim rekvizitima.

Župnik kaže da ih nije dijelio vjernicima. Ali, samo trenutak. Upalo nam je nešto u uho. Kako su izašli u tišini i skromnosti ako ih je pratio ministrant s gitarom?

- Ja sam htio da on pjeva. Bilo nas je četvero sve skupa. Ja i tri ministranta. Ja sam nosio presveti oltarski sakrament, drugi je molio, treći svirao, a četvrti je nosio tamjan - pojasnio nam je jarunsku postavu.

Dobro, ali na snazi su izvanredne mjere. Ne preporučuju se okupljanja ljudi i savjetuje se ostanak kod kuće, a evo javljaju nam čitatelji da su građani mahom pratili mobilnu euharistiju i klanjali se svećeničkoj povorci.

- Nismo željeli da se ljudi okupljaju. Znaš kakvo je stanje. Tko god da je prošao, kleknuo je pred Presvetim i pomolio se. Odnosno, ponizno se poklonio pred presvetim oltarskim sakramentom. Ne bih rekao da je to bila mobilna euharistija, nije to sveta misa. To je procesija s presvetim oltarskim sakramentom da budemo ljudima u blizini. Iako daleko, željeli smo duhom biti povezani - kaže nam don Vidović.

Foto: čitatelj24sata

'Policija nas je vidjela, zaustavila i rekla da je sve ok'

A jesu li oni sami poštovali propisane mjere?

Nije jednostavno nositi hostiju, mahati tamjanom, moliti, svirati gitaru, pjevati, prelaziti preko semafora i još paziti na razmak.

- Policija nas je vidjela, zaustavila nas je i rekla da je sve ok. Bili smo odvojeni bar po metar i pol. A i drugi ljudi su znali da se treba poštivati odredbe, baš su ih poštivali - otklonio je naše sumnje don Danijel Vidović.

Hoće li nastaviti s procesijom i ubuduće? Smije se. Kaže da ne zna.

Imaju puno posla u župi, moraju se pobrinuti i za bolesnu braću, pojašnjava svećenik.

Eto. U slučaju da danas iza vaših zatvorenih prozora ipak vidite muškarce u bijelom, okružene dimom, kako prelaze preko zebre dok se iza njih ori pjesma, a prate ih fanovi, ne brinite.

Ne radi se o Beatlesima. To su samo svećenik i ministranti koji brinu o vašem duhovnom zdravlju. Za fizičko će se pobrinuti liječnici, medicinske sestre i drugo kvalificirano osoblje.

Tema: Hrvatska