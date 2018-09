Moćni i 'nevidljivi' američki avion doživio je prvu nesreću

Najnoviji američki vojni zrakoplov F-35, kojeg nazivaju i "nevidljivim" srušio se danas u Južnoj Karolini. To je ujedno i prva nesreća ovog zrakoplova koja se dogodila oko 11.45 sati po lokalnom vremenu.

A military plane has crashed in coastal South Carolina – the first crash of an F-35, the U.S. military's newest and most expensive aircraft https://t.co/nWUuz2hkr0 pic.twitter.com/VKvBtM8xhs