MOĆNO Tajna korejskih raketa koje stižu hrvatskoj vojsci: Evo zašto ih zovu 'Ples s neba'

Prvi put stječemo sposobnost brzog i preciznog djelovanja po ciljevima na vrlo velikim udaljenostima, rekao je premijer Andrej Plenković dok je predstavljao južnokorejski sustav
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Hrvatska vojska dobiva novi raketni sustav. Vlada je odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa K239 Chunmoo, sustav koji bi trebao označiti jedan od najvećih iskoraka u vatrenoj moći Hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata. Vrijednost posla iznosi 544,1 milijun eura s PDV-om, a isporuke će se odvijati od 2026. do 2029. godine.
Riječ je o oružju koje Hrvatskoj donosi sposobnost preciznog djelovanja na velikim udaljenostima, ali i, što je možda još važnije, potpuno novu razinu odvraćanja. Chunmoo, što u slobodnom prijevodu znači "nebesko oružje", zamijenit će zastarjele višecijevne raketne sustave Vulkan M92 i Grad BM-21, čiji je domet oko 20 kilometara i koji su, s više od tri desetljeća uporabe, odavno na kraju svojeg tehnološkog vijeka.
- U svakom slučaju potreban nam je. Nemamo slične sustave. S Amerikancima radimo na nabavi HIMARS-a. Dvadeset godina Oružane snage su zanemarivane, sad se moraju opremati sustavima s NATO-vim standardima - kaže nam vojni stručnjak Marinko Ogorec.
Chunmoo i američki HIMARS nisu konkurenti nego komplementarni sustavi. Hrvatska je krajem 2024. ugovorila osam HIMARS-a s 394 rakete dometa do 80 kilometara, a Chunmoo otvara mogućnost uporabe streljiva znatno većeg dometa.
- Južna Koreja radi većinom takve sustave. To je sustav za ozbiljne daljine, kao takav je koristan. Oni rade prema NATO standardima. Nisu u NATO-u, ali svi sustavi koje proizvode su prema NATO standardu - objašnjava Ogorec.
Chunmoo je posebno zanimljiv zbog fleksibilnosti. Lanser može koristiti dva različita modularna raketna kontejnera istodobno, što omogućuje kombiniranje različitih vrsta raketa, ovisno o cilju. U jednoj konfiguraciji može nositi četiri rakete kalibra 280 milimetara, u drugoj šest vođenih raketa kalibra 239 milimetara, a moguće je koristiti i balističku raketu CTM-290 kalibra 600 milimetara, dometa većeg od 300 kilometara.
Takva kombinacija daje zapovjednicima na terenu mogućnost da, bez promjene lansera, biraju odgovarajuće streljivo prema cilju i udaljenosti. Sustav je mobilan, montiran na kamionsku platformu, a integrirani sustavi upravljanja vatrom i komunikacije omogućuju brzo primanje podataka o cilju, pripremu i djelovanje. Upravo je sposobnost brzog i preciznog udara na velikim udaljenostima ono što je rat u Ukrajini ponovno stavio u središte moderne kopnene borbe. Vlada je zbog toga odluku o nabavi Chunmooa svrstala među najvažnije investicije u obranu.
- Riječ je, nakon Rafalea, o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju HV-a od završetka Domovinskog rata. Prvi put stječemo sposobnost brzog i preciznog djelovanja po ciljevima na vrlo velikim udaljenostima - rekao je premijer Andrej Plenković.
Južnokorejska Hanwha Aerospace isporučit će lansere, raketno streljivo i prateću opremu, a poljski WB Electronics osigurat će zapovjedno-upravljački sustav koji sve sastavnice povezuje u jedinstvenu operativnu cjelinu. Hrvatska se tako priključuje sve većem broju europskih država koje su se odlučile upravo za Chunmoo. Poljska je ugovorila čak 288 lansera i više od 20.000 raketa, Norveška 16, a Estonija devet. Zanimljivo je da su Poljska i Estonija, baš kao i Hrvatska, istodobno nabavile i HIMARS.
Za Hrvatsku je to posebno važno jer je dosadašnja raketna komponenta kopnene vojske bila tehnološki i operativno ograničena. Stari Vulkan i Grad predstavljali su naslijeđe potpuno drukčije vojne doktrine. S Chunmooom prelazimo na suvremeni sustav u kojem preciznost, mobilnost, brzina reakcije i domet postaju ključne značajke.
- U vrlo smo velikom zaostatku jer nije bilo investicija, pa smo došli u situaciju u kojoj moramo mnogo toga nadoknaditi. To su sustavi za odvraćanje. Ako imate dobro opremljenu vojsku, onda je njihova temeljna zadaća odvraćanje - kaže Ogorec.
Vlada je u petak također donijela cijeli paket odluka kojima se istodobno podižu različite sposobnosti Hrvatske vojske. Uz Chunmoo, odobreno je dodatno opremanje borbenih aviona Rafale sustavima za detekciju i samozaštitu, vrijedno 112 milijuna eura, čime se njihova konfiguracija podiže sa standarda F3R na F4.
Dograđuje se i borbeni komunikacijski sustav Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vrijedan 41,1 milijun eura, a nabavlja se i protuoklopno naoružanje SPIKE LR2 i SPIKE SR u vrijednosti gotovo 13,9 milijuna eura. U Zračnoj bazi Zemunik gradit će se novi multifunkcionalni hangar za održavanje zrakoplova, vrijedan 12,17 milijuna eura, dok će modernizacija radarskog sustava AN/FPS-117, koja se provodi kroz NATO, završiti 2027. godine. Sve te odluke dio su šireg plana dostizanja novih NATO ciljeva ulaganja u obranu. No iza milijardi eura i tehničkih specifikacija nalazi se jednostavna ideja, objašnjava nam stručnjak, vojska mora biti dovoljno snažna da rat učini posljednjom, a ne prvom opcijom.
- Dao Bog da nikad ne ispale metka. Oružane snage su odradile svoju zadaću kad su dovoljno dobro opremljene da ih nitko ne napadne - zaključuje Ogorec.
Cijena 544 mil. €
Vrijednost nabave ovog sustava je 544,1 milijun eura s PDV-om. Provest će se od 2026. do 2029. godine.
Sustav odvraćanja
Hrvatska ovim ugovorom nabavlja balističke rakete dometa 300 i više kilometara kao sustav odvraćanja
Tko ga sve ima?
Hrvatska je krenula stopama Poljske, Norveške i Estonije, koje su već ugovorile nabavu sustava Chunmoo
Više raketa
Jedna od ključnih prednosti je mogućnost da na istom lanseru istodobno koristi dvije različite vrste raketa
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