Model fitnessa otkriva kako možete imati predivno tijelo

„Od ružnog pačeta do labuda”, „Od debeljuce do ljepotice fitnessa”, govore u medijima o trenerici fitnessa Pauli Freeman. Prije nekoliko godina Paula je shvatila da želi promijeniti svoje tijelo i riješiti se viška kilograma. Njezina su postignuća motivirala tisuće žena i muškaraca.

Trenutačno je priznati model i trenerica fitnessa. Ipak, Paula tu nije stala. Želi pomoći i drugima da imaju tijelo iz snova. Da, vama također!

Zašto MonacoFit.com?

Prije nekoliko godina Paula je živjela u Monacu i radila kao trenerica u klubovima fitnessa. Posao je uključivao zahtjevne klijente koji su bili spremni odraditi samo najnužnije, a od trenera su očekivali iznimno učinkovite vježbe, stvarnu motivaciju i učinkovite planove prehrane. Mnogi od njih više su voljeli vježbati kod kuće prema individualno osmišljenom programu vježbanja. Tijekom boravka u Monacu Paula je i sama vježbala kod kuće. Vidjevši rezultate vježbi koje je radila kod kuće, Pauli je na pamet pala zamisao o aplikaciji s pomoću koje bi svatko mogao udobno vježbati, a da ne ode iz svojeg doma. Zahvaljujući tom iskustvu aplikacija je nazvana MonacoFit.com.

Foto: Antidra Vježbanje kod kuće: radi li se samo o trendu ili stvarnim rezultatima?

Nekoliko je godina Paula prikupljala individualne planove vježbanja i prehrane s pomoću kojih su ljudi s prekomjernom težinom postizali stvarne rezultate. Bilo da želite izgubiti kilograme ili povećati mišićnu masu, postići ćete svoj cilj s pomoću aplikacije MonacoFit.com. Program se prilagođava i priprema plan vježbanja i prehrane na temelju cilja svake osobe. Pomaže vam da ostvarite željenu figuru učinkovito i zdravo. Vježbanje kod kuće nije tek trend: sve više ljudi želi vježbati kod kuće te uštedjeti i vrijeme i novac.

Foto: Antidra Sport: ključ za savršeno tijelo?

Kako biste imali zdravo tijelo i zdravi um, važno je baviti se tjelesnim aktivnostima i uravnoteženo se hraniti. Te dvije stvari idu zajedno. Međutim... Svaki iskusni sportaš ili stručnjak za prehranu uvjerit će vas da je prehrana najvažniji aspekt. Možete vježbati čak i 10 puta tjedno, ali ako se ne budete pridržavali odgovarajuće i uravnotežene prehrane, nećete vidjeti trajne rezultate. To je poput trčanja u mjestu: krećete se i to je sjajno, ali na taj način nikada nećete doći do cilja, a to je savršeno tijelo.

Foto: Antidra MonacoFit.com priprema jelovnik za svaki dan. Recepti se pripremaju u suradnji sa stručnjakom za prehranu. U svakom trenutku osoba može naznačiti, na primjer, hranu koju ne želi jesti svakodnevno i aplikacija automatski izrađuje prilagođeni plan prehrane. Aplikacija odgovara na cilj svake osobe, ali i na njezine želje u pogledu prehrane.

Dostupna je besplatna verzija aplikacije MonacoFit.com tako da svatko može isprobati plan vježbanja namijenjen svim mišićnim skupinama u tijelu.

Ako rezultate želite postići brže i održati ih, odaberite plan PRO u kojemu dobivate i jelovnik za svaki dan. Sada je vrijeme da svoje opredjeljenje pretvorite u stvarnost. Posjetite MonacoFit.com i odaberite plan koji vam najviše odgovara!

Tema: Promo sadržaj