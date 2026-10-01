MODERNIZACIJA Dugo Selo–Novska postaje dvokolosiječna, vlakovi će voziti 160 km/h

Ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska potpisan je u četvrtak u Banskim dvorima, a riječ je o najvećem ugovoru u povijesti Hrvatskih željeznica (HŽ) čija ukupna vrijednost doseže 900 milijuna eura. Projekt je dio transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač radova je indijska kompanija Afcons Infrastructure. Osim obnove pruga, uključuje i dio rekonstrukcije na županijskim cestama. Radovi bi trebali trajati pet godina i deset mjeseci. Tada bi vlakovi moderniziranom dionicom trebali prometovati brzinom do 160 kilometara na sat. Početak radova očekuje u prvoj polovici sljedeće godine.

Pruga se nalazi na pravcu zapad - istok i trebala bi povećati učinkovitost koridora koji povezuje Hrvatsku sa Srbijom i dalje prema istoku.

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Pokretanje videa... VIDEO Potpisivanje ugovora za projekt željezničke pruge Dugo Selo - Novska | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Ugovor o građenju potpisali su predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, direktor za razvoj poslovanja u Afcons Infrastructure Limited Kshitiz Ravi Bhasker i izvršni potpredsjednik tvrtke Afcons Infrastructure Limited i direktor projekta u Hrvatskoj Udai Veer Singh.

Ugovor o nadzoru potpisali su Lončarić i direktor tvrtke Eptisa Adria Josip Ćorić.

Premijer Andrej Plenković kazao je prilikom potpisivanja da se radi o još jednom velikom ulaganju u modernizaciju željezničke infrastrukture.

"Dionica Dugo Selo - Novska, koja je sve skupa duga 83 kilometra, ima tu čast da bude jedna od posljednjih kapitalnih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj i da od jednokolosiječne postane dvokolosiječna. To je najvažnija politička poruka ovoga projekta koji se dugo čekao i za koji smo osigurali sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe, iz kohezijskih fondova EU-a. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura", naglasio je predsjednik Vlade.

Projekt će, kazao je, biti izazov i za HŽ Infrastrukturu kao nositelja, ali i za indijsku kompaniju za koju je rekao da ima dobre reference.

Velika ulaganja u željeznicu

Plenković je podsjetio na trenutačna velika ulaganja u željezničku infrastrukturu. Spomenuo je i projekt od Dugog Sela do mađarske granice koji je pred završetkom, što bi uz modernizaciju pravca od Zagreba preko Karlovca do Rijeke Hrvatsku potpuno učvrstilo na međunarodnim željezničkim koridorima.

Time bi, smatra Plenković, Hrvatska, zahvaljujući i Jadranskoj obali, mogla predstavljati mediteranska vrata srednje Europe.

Zagreb: Potpisivanje ugovora za projekt željezničke pruge Dugo Selo - Novska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je da se radi o najvećem ugovoru u povijesti HŽ Infrastrukture.

"Radi se o velikom iznosu, velikom ulaganju i to predstavlja kontinuitet svega što radimo u posljednje vrijeme kada je riječ o prometnoj infrastrukturi", rekao je.

"Sada smo najviše koncentrirani na izgradnju i obnovu željezničke infrastrukture, a ta ulaganja danas iznose oko 1,5 milijardi eura", dodao je Butković.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastruktura Damir Lončarić pojasnio je da je ugovor s indijskom tvrtkom vrijedan 677 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost projekta, zajedno sa dokumentacijom, otkupom zemljišta, nadzorom i ostalim oko 900 milijuna eura.

Zagreb: Potpisivanje ugovora za projekt željezničke pruge Dugo Selo - Novska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Radovi će trajati pet godina i deset mjeseci. Obuhvaćaju uz ostalo rekonstrukciju postojećeg i gradnju drugog kolosijeka, rekonstrukcije kolodvora Ivanić Grad, Popovača, Kutina i Novska, te denivelaciju više od 30 željezničko-cestovnih prijelaza. Ugradit će se i novi prometno - upravljački i signalno - sigurnosni uređaji. Nakon modernizacije brzina će tamo biti do 160 kilometara na sat", istaknuo je Lončarić, dodavši da se početak radova očekuje u prvoj polovici sljedeće godine.

Udai Veer Singh zahvalio je Hrvatskoj na časti i povjerenju da tvrtka koju predstavlja sudjeluje u tom velikom projektu. Rekao je da joj je to prvi veliki posao u Europi, te obećao da će uložiti maksimalan napor kako bi se ispoštovali zadani rokovi.