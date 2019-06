"Škoro kuha vrhunski čobanac jer ne zna puno o vinogradima"

Kandidatura Miroslava Škore za predsjednika države mnogima je bila očekivana, no prašinu je podigao najavom da će, zasjedne li na Pantovčak, inicirati izmjene Ustava, s ciljem da mu se povećaju ovlasti. Dan nakon objave da ulazi u utrku na Facebooku se jednako zahvalio onima koji su ga kudili i podržali.

- Jedino razmjenom stavova možemo napraviti bolji svijet. Ne mislimo svi isto i vjerujte mi, to je dobro. Nastavimo razgovarati jer do sada nismo razgovarali uopće - poručio je. Uvjeren je da ćemo do pravog puta doći jedino ako razgovaramo i slušamo jedni druge.

- I Isus tražio potvrdu svog identiteta i obrazlagao smisao svog života. Na dobrom smo putu - poručio je Škoro. Politolozi su upozorili da želi veće ovlasti nego prvi predsjednik Franjo Tuđman, dok ustavni stručnjaci pojedine njegove prijedloge smatraju opasnim, a tu prvenstveno misle na ovlast da samostalno raspisuje referendum do prijedloga da samo predsjednik bude taj koji će predlagati suce Ustavnog suda. Upravo navedeni sud je mjesto gdje se jedino može opozvati predsjednik države, ako prekrši Ustav. Naime, odgovornosti predsjednika Republike može pokrenuti Sabor dvotrećinskom većinom, no o njoj odlučuje Ustavni sud dvotrećinskom većinom svih sudaca.

Škorina kandidatura nije dobro 'sjela' pojedinim kolegama s estrade. Mladen Grdović iako ga Škoru voli kao pjevača i prijatelja poručuje:

- Mislim da bi se Škoro trebao povući jer imamo odličnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je svjetska zvijezda - rekao je Grdović.

Podrška mu je stigla od Jacquesa Houdeka koji mu je poželio sreću na ovom putu.

- Ne sumnjam u potpuni uspjeh i iskreno stojim uz tebe! Bit ću najgorljiviji navijač i podrška! Presretan sam da si odlučio učiniti dobro za našu Hrvatsku i za sve nas. Ispisao si neke od najljepših stihova, a sada ćeš svojim djelovanjem, siguran sam i čvrsto vjerujem u to, ispisati novu hrvatsku povijest! - napisao je Houdek.

Predsjednička kandidatura Miroslava Škore nije samo podijelila politologe nego očito i desnicu čiji je kandidat inicijalno trebao biti.

Potpredsjednik Hrvatskog generalskog zbora Ljubo Ćesić Rojs kazao je kako ga žalosti kad vidi tko je sve podržao kandidaturu njegovog prijatelja Škore, navodeći pri tom “da ga podržavaju bivši veleizdajnici Ivo Josipović i Stipe Mesić”.

- Svi koji će dati glas za Škoru, to je glas za Stipu Mesića i tko zna kakve mračne sile. Toga nisu ni svjesni ljudi koje je sada uhvatila euforija. On je dobar glazbenik, ali pobijedit će aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović - uvjeren je Ćesić Rojs. Kazao je kako će još puno toga isplivati.

- Vidjet ćete tko će davati podršku Škori, ljudi koji žele unijeti nemir u Hrvatsku, koji su nekada i radili u Uredu predsjednice. Ja ne znam tko su ti. Vjerujem da narod vrlo dobro zna i da će prepoznati koje sve snage su nagovorile Miroslava Škoru. Kandidirao se za gradonačelnika Osijeka i nije prošao. I to mu ne treba. Iste mračne sile kao Mesić i Josipović stoje iza njegove kandidature i da ga podržavaju. Oni predviđaju da će on ući u drugi krug i onda će tada izvlačiti prljavi veš. Njegova kandidatura je napad na predsjednicu - poručio je za N1 Ćesić Rojs. Među Škorinim poklonicima ima i onih koji brinu tko će, ako postane predsjednik, pjevati njegove pjesme i raditi mu vino. Prije nekoliko godina spojio je tamburašku glazbu i vino te se na oko šest hektara u Mitrovcu i Vetovu nedaleko Kutjeva u zlatnoj dolini posvetio vinogradima graševine. U poslu mu pomaže obitelj Drage i Mire Matić. Udružili su s pjevačem rad i znanje, a on im je dao brand Vina Škoro.

- Vrijedan je, radi sve što mu se kaže, naravno onda kada može, kada mu vrijeme dozvoli. Sve oko vinograda prepustio je nama, a plasman proizvedenog vina je na njemu. Nazove i pita me treba li nešto platiti, jer takav je ne voli nikome ostati dužan – kaže Drago Matić iz Mitrovaca u čijem podrumu odležava Vino Škoro.

I njegova supruga Mira o Škori i njegovoj supruzi ima samo lijepe riječi.

- Nije zbog toga što s njim radimo pet godina, nego zbog toga što je takav čovjek. Mogao je surađivati i s velikim vinarima, ali uzeo je nas male. Zanimaju ga mali ljudi. Dao nam je posao u nadi da će mladi ostati ovdje. Moj se suprug vratio iz Austrije na njegov nagovor. To je nešto što je najbolje učinio. Imamo tri sina koji za sada ne planiraju odlazak. Nadamo se da ćemo uz Miroslava uspjeti ih zadržati ovdje - rekla je. Škoro, kažu oni, se ponaša uvijek isto, bilo da je u Zagrebu, Osijeku, na pozornici ili u vinogradu. Uvijek je susretljiv, srdačan i spreman pomoći običnim ljudima.

- Budući da nema velikog iskustva s vinogradima i poslovima u njima, on si uvijek nađe posla da radi ono što zna, a to je najčešće briga oko hrane. Njegovo je mišljenje da, osim što ljude treba platiti za njihov rad, treba ih i nahraniti – kaže Drago. Njegova Mira je Škoru pohvalila zbog vrhunskog čobanca kojeg je spravljao za vrijeme posljednjeg punjenja zlatne graševine. Upravo za tu berbu dobili su brojna priznanja na županijskom, međužupanijskom, i međunarodnom te na ocjenjivanju vina sorte Pinot sivi u okviru enološke manifestacije Vino Kap 2019. Mladi vinar, i brojna priznanja su jamstvo za uzlet u svijetu vina.

- Škoro je čovjek kojeg ne možeš, a ne voljeti i zaista nam je drago da smo na određen način partneri i nadam se uspjehu na izborima, jer mislim da je on pravi čovjek za to. Siguran sam da će biti u funkciji malog čovjeka, što je nama do sada nedostajalo – poručio je Drago Matić. U vinogradu Miroslava Škore u Mitrovcu, gdje vinograde imaju poznati vinari poput Vlade Krauthakera, Ivice Peraka i Željka Prevolšeka, postoji mala drvena baraka, ispred nje jedan mali orah i višnja koja se okitila plodom.

- Uberite si višanja koliko želite, ponesite djeci za sok – ljubazno je u telefonskom razgovoru rekla Kim Ann Luzaich, supruga Miroslava Škore.