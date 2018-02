'Mog sina spasio je od agonije. Nitko prije njega to nije htio...'

Za to što joj je dijete danas živo dr. Zoranu Bahtijareviću, ravnatelju Klaićeve bolnice, zahvaljuje i Zagrepčanka Marina Kuraja, majka šestero djece. Njezino treće dijete, Nika Bezjak (14), ima cerebralnu paralizu i stopostotni je invalid. U dobi od 3,5 godine Nika je imala obostrani refluks bubrega. Urin joj se vraćao u bubrege što je stvaralo velik broj bakterija i niz komplikacija.

Razumio je roditelje

- Drugi liječnici su me uvjeravali da Niku treba pokušati liječiti. No ja sam imala odlično iskustvo s dr. Bahtijarevićem koji mi je prije toga operirao sina Mihaela, pa sam ga otišla pitati za savjet. Rekao mi je da bi bolje bilo operirati. Poslušali smo ga i danas sam mu za to neopisivo zahvalna. Spasio je život mojoj Niki jer je velika vjerojatnost da bi, bez te operacije, oba bubrega otkazala – priča mama Marina koja kaže da dr. Bahtijarević uz stručnost ima i crtu nemjerljive ljudskosti koja neopisivo znači roditeljima bolesne djece.

Foto: Privatni album Nika Bezjak imala je obostrani refluks bubrega i bez operacije kod dr. Bahtijarevića izgubila bi oba organa. Spasio joj je život.

Također kaže da mu je zahvalna jer je uvijek s njom razgovarao razumljivo, laički, obraćajući joj se kao čovjeku, a ne s visine, kako mnogi liječnici rade. Žao joj je što se politika upliće u izbor ravnatelja jer je čovjek kao Bahtijarević idealan za taj posao.

Beskrajno zahvalna Zoranu Bahtijareviću je i Dijana Aničić, predsjednica splitske Udruge Anđeli i mama teško bolesnog Duje (18). Ono što drugi kod Duje nisu znali prepoznati ili ono čime se uopće nisu htjeli baviti, Bahtijarević je riješio i spasio dječaka.

Dala bih mu bubreg ako treba

- Duje je nepokretan, ima teško oštećenje mozga i bezbroj dijagnoza. Duje je rizičan kad je u pitanju anestezija, ona mu može ugroziti život. Stoga se mnogi liječnici uopće ne žele upuštati u to da riskiraju s njim na takav način. Stalno je povraćao dugo vremena, godinama trpio bolove, i liječnici su to ignorirali. Sve do dr. Bahtijarevića koji je hrabro i ljudski odlučio Duju riješiti muka. Operirao ga je laparoskopski i spasio ga te bolne agonije. Nitko prije njega to nije htio – priča Dijana.

Samo dva mjeseca nakon ove operacije Duji je opet pozlilo. Ispostavilo se da ima kamen u bubregu velik dva centimetra, a nitko od splitskih liječnika to nije primijetio, iako je Dijana sina uredno vodila na ultrazvuk i sve druge pretrage.

Liječnik uz puno čovječnosti

- Zovem dr. Bahtijarevića i on mi kaže da hitno vozim dijete k njemu u Zagreb. I tako se priča ponavlja, ravnatelj Klaićeve i njegova ekipa čudo su učinili za moje dijete. Da Bahtijareviću sutra zatreba bubreg i da mu život o tomu ovisi, ja bih mu svoj dala bez razmišljanja – kaže zahvalna Dijana.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Dječak je imao sondu koja mu je oštetila jednjak te više nije prihvaćao hranu. Dr. Bahtijarević ga je operirao i riješio problem.

A David Burić (8) iz Brinja dijete je s posebnim potrebama, i mama Mirjana od Davidova je rođenja u kontaktu s raznim liječnicima. No najbolje i najljepše iskustvo imala je upravo s dr. Zoranom Bahtijarevićem.

- David je imao velikih problema sa želucem, povraćao je, nije više mogao prihvaćati hranu. Mogla sam ga hraniti samo na sondu koja mu je na kraju oštetila jednjak. Gastroenterolog koji ga je vodio predložio nam je da se obratimo dr. Bahtijareviću kao najvećem kirurškom stručnjaku za takav problem.

I danas, godinu dana nakon operacije, mogu reći da nam je dr. Bahtijarević spasio sina koji više nikad nije imao tih problema – priča Mirjana dodajući kako ih je obilazio i svaki dan im pružio ruku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Dr. Bahtijarević kaže da ga je podrška roditelja dirnula do suza

- Toliko je čovječnosti u njemu. Uz njega smo se osjećali kao ljudi i ulijevao nam je sigurnost. Nikada nam se nije obraćao s visoka, kako mnogi dokori rade, kao da manje vrijedimo od njih. Bahtijarević je divan čovjek i liječnik – kaže mama Mirjana.

Dr. Zoran Bahtijarević jučer nam je rekao da više neće komentirati zbivanja i prašinu koja se digla oko svega jer je, smatra, sve već rečeno. Ipak, otkrio nam je da ga je podrška roditelja koju je dobio ganula do suza te da mu je ona najveći kompliment, kao i njegovim roditeljima koji su ga odgojili da bude čovječan.