TOMISLAV KLAUŠKI
Komentira Tomislav Klauški
Tomislav Klauški

Mogao je Plenković napokon ispasti frajer i obračunati se s ustašama, ali nije se usudio

Napad fašista i huligana na starce i djecu na priredbi SNV-a bio je prilika Plenkoviću da zaoštri odnos prema ZDS-u i ustaštvu, da izbaci DP iz Vlade i odrekne se radikalne desnice koja ga prezire. Ali opet nije uspio.

Ovo je prilika za Andreja Plenkovića da bude frajer.

Da zabrani ZDS. Da ustaštvo sankcionira Kaznenim zakonom. Da zaustavi vladavinu rulje. Da izbaci Domovinski pokret iz Vlade.

Ali on ipak nije frajer. I nikad neće biti.

Uvijek će biti politički oportunist i konformist koji će spašavati vlastitu karijeru, pa makar se pritom priklanjao šatorašima, paraobavještajcima, filoustašama i radikalima, dodvoravao klerikalnim nacionalistima, ulagivao nasilnicima i rasistima.

Nikad Plenković neće imati bolju priliku da ispadne frajer, kako je to tražio od Tomislava Tomaševića u vezi Thompsonova koncerta, ali jučer je opet ispao kolebljivac i strašljivac.

Pokazao je da se opet boji.

Kad Plenki kaže da se boji

Boji se Torcide, zbog čega je posebno morao naglasiti kako se "ovdje ne radi o cijeloj Torcidi, već je jedna grupa sudjelovala u incidentu kojeg se treba sramiti". Zar je trebalo doći svih 20 tisuća članova Torcide?

Boji se ustaša, kojima je poručio kako ZDS u domoljubnim pjesmama nema veze sa ZDS-om u nasilničkom pohodu na starce i djecu iz Novog Sada. Kao da svaki poklič ZDS nije prijetnja Srbima, manjinama, ljevičarima, kritičarima i svima koji desničarima stanu na put.

Boji se desničara, zbog kojih je i jučer opet optužio oporbu da se "mjesecima ne miče od Drugog svjetskog rata, povijesnog revizionizma i ustaštva".

Kao da njegovi koalicijski partneri ne podržavaju napad na Srbe, a prijatelji iz Suverenista i Domina ne koriste Hrvatski sabor za povijesni revizionizam u vezi Jasenovca.

Boji se Domovinskog pokreta kojeg ne želi javno kritizirati ni osuditi zbog podrške splitskim huliganima, a još manje se usudi raskinuti koaliciju s takvom strankom.

Kriva je ljevica

Nije kriva Torcida, nije kriv ZDS, nije kriv Thompson, nije kriva Plenkovićeva politika, nije to napad na njegovu Vladu... Kriva je samo "histerična ljevica".

Plenkoviću je jučer najbitnije bilo skinuti sa sebe i svoje Vlade bilo kakvu odgovornost za sve ono što se mjesecima događa u njegovoj Hrvatskoj.

Pa je stoga ovaj "incident tek mikro lokalnog karaktera", u Hrvatskoj "nema mjesta zakonu ulice", on "ne vidi da se Hrvatska promijenila", a njegova Vlada "ne tolerira revizionizam i ustaštvo". I da, Thompsonova glazba je domoljubna i njegova djeca ga vole.

On se, dakle, oprao, očistio i osigurao. 

Neka rade što hoće

A ostali - Penava, Vukić, desnica, huligani, ustaše, zabranitelji, revizionisti, crnokošuljaši, crkveni dostojanstvenici - neka rade što hoće i govore što hoće. Samo da se njega ostavi na miru.

Imao je Plenković priliku ispasti frajer i opet mu nije uspjelo.

Jer je nakon svega shvatio da više nema nazad. 

Izbacivanje DP-a iz Vlade, pooštravanje zakona prema ustaštvu i politike prema ustašama i ZDS-u, kažnjavanje huligana, osuda zabranitelja, ne bi poništilo sve ono što se dogodilo i ono što je Plenković izrekao proteklih mjeseci.

Ulaguje desnici

Grčevito se ulaguje radikalnoj desnici koja ga oduvijek prezire i nikad u njemu neće vidjeti saveznika, ma koliko se premijer trudio, dok je istodobno ispucao sve kredite kod liberalne ljevice i kod umjerenog dijela hrvatskog društva koje mu je zamjeralo korupciju i kriminal u stranci i Vladi, kritiziralo zbog uzurpiranja institucija i pokoravanja pravosuđa, ali je ipak honoriralo makar normalan odnos prema manjinama i antifašizmu.

Sad je i to propalo.

Osim što ga javnost osuđuje zbog korupcije, sad ga osuđuje i zbog zaštite ustaštva i promocije vladavine rulje.

Ustaštvo kao paravan

A to ustaštvo, ta vladavina rulje, ti neredi i kaos, služi mu kao paravan pred istom tom korupcijom, kriminalom, uništavanjem demokracije, kadroviranjem u pravosuđu i na Ustavnom sudu, gaženjem Ustava i zakona, kao i pred proračunskom krizom i prijetećim gospodarskog stagnacijom.

Pa i pred činjenicom da je HDZ-ova većina u Hrvatskom saboru izglasala zakon sa samo 75 ruku. Što znači da je većina upitna.

Bolje je stoga zabavljati javnost ustašama, priklanjati se nasilnicima, huškati rulju na oporbenjake i ljevičare, rugati se žrtvama prijetnji i govora mržnje, upirati prstom u "neprijatelje", kako se ta rulja ne bi okrenula protiv onoga kome je radikalna desnica već jednom zapucala na vrata Banskih dvora.

Plenković je imao priliku, čak i nekoliko njih, da ispadne frajer, ali za njega je to ipak bio preveliki zadatak.

