'Moglo se ploviti po mladića na Lastovo! Da je to bio netko tko je poznat, dizali bi i Rafale'

Dominko Radić, (69) umirovljeni dočasnik HRM-a, Dubrovčanin koji je dobitnik Plave vrpce zbog spašavanja na moru, komentirao je za 24sata slučaj pokojnog 26-godišnjeg Frane Borovine koji je preminuo nakon što je trebalo 8 i pol sati da ga prevezu s Lastova u bolnicu u Dubrovnik, a sve zbog upale uha za koju nije dobio antibiotik.

Mladića koji je bio životno ugrožen prevozili su trajektom, nakon što helikopter hitne medicinske službe radi nevremena nije mogao po njega, kao ni brodica hitne koja je bila usidrena u Dubrovniku.

'Nevjerojatno da sve uvijek padne na Jadroliniju'

MUP smo pitali zašto sektor 112, koji je pod njihovom upravom, nije poslao zahtjev MORH-u da pošalju helikopter po mladića s Lastova, ali odgovorili su nam da nam ne mogu dati odgovore jer je DORH pokrenuo izvide. Podsjetimo, MORH je rekao da ih nitko nije tražio helikopter, a ravnatelj Hitne je za 24sata rekao da ga je tražio upravo preko centra 112.

- Plovila imaju Lučka kapetanija, policija, vojska, brodice za hitni medicinski prijevoz, tu su i dva helikoptera, od koji je jedan vojni, a sve spadne kao i uvijek na Jadroliniju, meni se to čini nemoguće, ali svi poznaju svoja prava, uredovna vremena, dok se svi usuglase na kraju izgubi se život mladog čovjeka. Javno se hvalilo da je nedavno bilo spašavanje u drugoj zemlji, a da je netko poznat, letjeli bi i Rafali. Ma da se zvalo Talijane, i oni bi uskočili, siguran sam. Ponašaju se kao da je Lastovo na kraju svijeta, a to je pedeset milja, za kapetana i dobar brod - to je ništa, pa svi na televiziji gledamo da se spašavaju ribari na Aljasci, po vremenskim uvjetima koji mi nikad nismo doživjeli niti ćemo, i to na udaljenosti od 150 milja - ogorčen je bivši pripadnik HRM-a Dominko Radić.

'Besplatno ću trenirati mornare! Pa nije Lastovo na kraju svijeta'

Kaže kako je tog kobnog dana bilo juga, ali ne toliko da bi se tako dugo čekalo na prijevoz i da, po tko zna koji put, opet mora uskočiti Jadrolinija koja je pokušala spasiti mladićev život.

- Sva ta medicinska plovila trebala bi biti na isturenim otocima kako bi se skratio put dolaska po unesrećenog. Može se raditi tri dana na otoku, tri doma, sedam, sedam, ma ne možete me uvjeriti da posadu ne bi našli. Pa prvi sam rekao obitelji da ako me trebaju dolazim na Lastovo, mornare ću obučiti besplatno, i zašto ne bi svoje znanje podijelio, bez naknade, svoju mirovinu imam. Nema mora koje je nepobjedivo, to je otok, ima četiri strane, s toliko strana vjetar i puše, dakle isto toliko izlaza, i put k dvije bolnice, i to prema Dubrovniku, prema Splitu. Ma samo da je stigao taj mladić do Korčule, do veće zdravstvene ustanove, možda bi stvar bila drukčija, ali vidimo da se niti probalo nije. Ne mirim se da umre mlad čovjek, koji je skoro pola dana putovao bolestan. Primjera radi, toliko treba avionu od Dubrovnika do New Yorka, a ovdje nam se govori da je Lastovo daleko - objašnjava Radić.

Lastovo je doista otok koji spada u pučisnke, i do Dubrovnika je pedeset milja, četiri više je do Splita. No, svaka milja je previše, ako se ne zna tko je za što odgovoran, i tko odlučuje kad se isplovljava ili ne. Naravno da postoje uvjeti koji nisu redoviti, i to jest boljka sistem, ali kao što Dominko tvrdi, spašavaju se ljudi u ekstremnim klimama, a mediteranska sigurno to nije.

'Najgore je bilo u ratnim godinama'

Dominko Radić, (69) umirovljeni dočasnik HRM-a, koji je bio pomorac, ali se s prvim danima rata stavio u službu i 15 godina proveo na moru. Morski vuk s ogromnim iskustvom poznati je Dubrovčanin koji blizu luke Stari porat, dobitnik je Plave vrpce, i to upravo zbog spašavanja na moru. Za njega su bile najteže su bile ratne, godine, sjeća se kako se isplovljavalo sa skromnom flotom, bez radnog vremena, a vremenski uvjeti najčešće nisu bili dobri.

- Tridesetak ljudi sam spasio iz Jadrana, od Belvedera, Lokruma, Petke, niti u dvije milje udaljenosti od grada, ma niti ne brojim, a onda ako se sjetim i rata, tu je tek bilo svega. Cijeli taj dio Jadrana poznajem, i odgovorno tvrdim nema ovdje nevremena po kojem se ne može ploviti. Pa tko nas je pitao u ratno doba kakvi su uvjeti kad su se spašavali ranjenici koje sam prevozio zaplijenjenim gliserom, kazuje Dominko.