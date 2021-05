Nakon što su se mjesecima častili raznim uvredama i teškim riječima preko medija i društvenih mreža, premijer Andrej Plenković doći će danas u 'kuću' Zorana Milanovića i u Uredu predsjednika zajedno će sudjelovati na sjednici Vijeća za obranu.

Sjednica počinje u 10.15 sati, a nakon sjednice objavit će i kratko priopćenje. Tema sjednice trebala bi biti nabava vojnih zrakoplova, što je također bila jedna od linija na kojoj su se svađali Pantovčak i Banski dvori.

Nabava novih vojnih aviona jedan je od najvećih poslova za državu i radi se o poslu teškom između 900 milijuna i milijardu i pol eura, a kako je i sinoć objavio Večernji, favoriti sdu novi američki F-16 blok70/72 te rabljeni francuski Rafale 3d. Potres i treći val odgodili su objavu odluke, a sada se čini da bi to mogao biti i Dan Oružanih snaga, 28. svibnja.

Predsjednik Zoran Milanović jučer je rekao da se nada da će Plenković uskoro donijeti odluku o tome kojeg će ponuđača izabrati za nabavku višenamjenskih borbenih zrakoplova.

- Pola godine je trebalo premijeru da okupi svoje ministre i ministra branitelja, pa se nadam da će uskoro odlučiti. Treba se naći i Vijeće za obranu - rekao je Milanović prilikom posjeta Međimurskoj županiji. Na pitanje kada očekuje odluku Milanović odgovara da ne zna, ali je poslao dopis s namjerom da to bude na Dan oružanih snaga, 28. svibnja.

- Tu odluku bi trebalo donijeti na Vladi, što znači da bi prije toga trebalo održati sjednicu Vijeća za obranu. Ja sam to inicirao, to je mogao i premijer napraviti, ako se ne održi onda će Vlada valjda donijeti odluku bez toga. Siguran sam da će Ustavni sud reagirati oko toga - kazao je jučer Milanović. Na pitanje bi li bio zadovoljan bilo kojim izborom višenamjenskog borbenog zrakoplova, Milanović kaže kako je izbor vrlo uzak.

- Što god da se odabere to je sve dobro, to zadovoljava potrebe HV-a za sljedećih 30 godina. Rekao sam da se više donese ta odluka, meni je neobično da se skoro pola godine o tome očito uopće nije u Vladi razgovaralo - naglasio je Milanović.

Premijer Andrej Plenković rekao je pak sinoć da će se vidjeti zna li predsjednik Republike Zoran Milanović sve o nabavi novih borbenih zrakoplova.

- Ne znam što on nagađa. Imat ćemo u 10,15 sati Vijeće za obranu pa ćemo čuti što on misli o toj temi. Ja sam čuo da on sve zna o tome - rekao je Plenković novinarima u Bjelovaru upitan je li Dan državnosti prilika de se objavi odluka o nabavi novih borbenih zrakoplova ili to samo predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović nagađa. Podsjetio je kako je Milanović neki dan o toj temi rekao da sve zna te je kratko poručio: “Vidjet ćemo sutra je li zna sve”.