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Moguće samo u Lijepoj Našoj: Čak i novom vlaku HŽ-a treba osam sati od Splita do Zagreba

Piše Bogdan Blotnej,
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Moguće samo u Lijepoj Našoj: Čak i novom vlaku HŽ-a treba osam sati od Splita do Zagreba
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Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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HŽPP je predstavio moderne hibridne vlakove. Ne smiju voziti brzo našim prugama. Zato se hvale kako putnici imaju pristup internetu, utičnicu za struju, aparate s grickalicama i sokovima...

Ako ste turist i želite na najjeftiniji mogući način razgledati Hrvatsku, vožnja novim vlakovima Hrvatskih željeznica je pun pogodak. Karta za vožnju od Splita do Zagreba stoji 15,06 eura, a najbolje je što za gledanje kroz prozor imate mrvicu više od osam sati.

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Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb VIDEO
Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb | Video: 24sata/pixsell

Svima ostalima to putovanje od 429 kilometara u srcu Europe moglo bi biti poprilično naporno. Iako su se mnogi nadali da će novi vlakovi donijeti nešto drukčije, ostat će razočarani. Naime, HŽ Putnički prijevoz (HŽPP) jučer je predstavio prvi hibridni Končarov elektrodizelski vlak koji će svojom dionicom prosječno voziti oko 50 kilometara na sat. S obzirom na to da može juriti i do 160 km/h, ograničava ga pruga.

Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb
Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kako navodi HŽPP, ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom i prostor za bicikle. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica.

No tek kad se usporede mogućnosti ovoga vlaka i pruge s onima u drugim razvijenim zemljama, novi vlak predstavlja tek "ušminkavanje" stanja. Jedan od najboljih primjera je kineska pruga između Pekinga i Šangaja. Ta je dionica duga oko 1318 kilometara, a najbrži vlakovi je prelaze za oko 4 sata i 18 minuta. Vlakovi serije G na toj relaciji mogu voziti do 350 km/h.

Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb
Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U Francuskoj TGV na relaciji Pariz - Marseille prelazi oko 660 kilometara, a najbrže veze putuju oko 3 sata i 3 minute.

Brza pruga između Madrida i Barcelone u Španjolskoj duga je oko 621 kilometar, a najbrži vlakovi tu udaljenost prelaze za oko 2 sata i 30 minuta.

HŽ-OV NOVI PONOS FOTO HŽ-ov novi hibridni vlak krenuo je iz Splita za Zagreb. Pogledajte što sve ima u njemu
FOTO HŽ-ov novi hibridni vlak krenuo je iz Splita za Zagreb. Pogledajte što sve ima u njemu

Japanski Tokio i Kyoto udaljeni su oko 450 kilometara, a najbrži vlak Shinkansen relaciju prelazi za oko 2 sata i 15 minuta.

Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb
Split: U promet uveden prvi hibridni vlak na relaciji Split – Zagreb | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Možda nije fer uspoređivati hrvatsku prugu sa sustavom poput kineske mreže brzih pruga, jer se ne nalaze u istim uvjetima, no oni su desetljećima ozbiljno projektirali i gradili svoju infrastrukturu. U Hrvatskoj imamo primjer “Rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci”. Na trasi od 20-ak kilometara radovi su počeli 2016. Još im se ne nazire kraj. 

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Komentari 4
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