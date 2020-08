'Moj cilj je izgradnja SDP-a kao moderne stranke lijevog centra'

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika SDP-a. Zalagat će se za modernu Hrvatsku učinkovitog pravnog sustava i funkcionirajućeg tržišnog gospodarstva

<p>Kolar je s konferencije za novinare pozvao sve stranačke kolege koji će se kandidirati na "zakapanje ratnih sjekira" i afirmativan razgovor o vrijednostima koje zastupaju ljevica i SDP, te da kritički razgovaraju o onome što je bilo u stranci, ali i okrenu budućnosti.</p><h2>Izgradnja SDP-a kao moderne stranke lijevog centra</h2><p>"Onaj tko ne sluša druge taj ne vidi, a onaj tko ne vidi ne može ništa napraviti", poručio je rekavši kako on "zna slušati i vidi i zna realizirati".</p><p>Najavio je izgradnju SDP-a kao moderne stranke lijevog centra uz istovremeno oživljavanje stranačke organizacije i premošćivanje dubokih podjela. Također najavljuje izgradnju Hrvatske kao pravednog društva u kojemu se poštuje prava građana i različitosti, uz razvoj rodne ravnopravnosti, poštivanje i razvijanje manjinskih prava, funkcionalne socijalne pravednosti i izražene solidarnosti.</p><p>"Želja za kandidaturom nije došla preko noći, to nije bio ishitren potez već je produkt moje želje za prijeko potrebnim promjenama u stranci", ustvrdio je.</p><p>Novi SDP radio bi na većoj državnoj regulaciji tržišta, kako bi se značajnije dokinule duboke socijalne razlike, te na ekonomskim slobodama temeljenim na povećanju plaća radnicima uz istovremeno značajno smanjenje udjela zapošljavanja na ugovore na određeno vrijeme.</p><p>Brinuli bi se o svima koji žive od vlastitog rada, radnicima i službenicima, obrtnicima i malim poduzetnicima te poljoprivrednicima, uz značajne demografske i antiiseljeničke mjere.</p><p>"Moramo biti solidarni prema našim sugrađanima kojima treba pomoć zajednice, jer u našoj zemlji ne smije biti suvišnih i ostavljenih ljudi. To je posebno važno u današnjim teškim vremenima", poručio je Kolar.</p><p>SDP je velika stranka s velikim ljudima, no mnogo je različitih faktora utjecalo na mnoge unutarstranačke promjene i zbog toga je potreban novi svježi početak, dodao je.</p><p>"Ponosan sam na sve svoje dosadašnje učinke i na sve što sam postigao kao gradonačelnik Klanjca i župan Krapinsko-zagorske županije. U dva mandata radio sam na brojnim uspješnim projektima", naglasio je Kolar dodavši kako će dobre rezultate iz županije preslikati na čitavu Hrvatsku.</p><p>Upitan o Siniši Hajdašu Dončiću, koji je najavio potporu Peđi Grbinu, Kolar je izrazio nadu da će zajednički raditi na dobrobit SDP-a.</p><h2>Razmišljanje o premijerskom kandidatu sada nije prioritet</h2><p>Na pitanje hoće li biti kandidat i za premijera, Kolar je odgovorio kako razmišljanje o premijerskom kandidatu sada nije prioritet, no to će svakako biti onaj tko bude imao najviše šanse pobijediti Plenkovića.</p><p>Odluku o tome će donijeti Predsjedništvo i Glavni odbor SDP-a, napomenuo je dodavši kako je spreman podržati onoga tko bude najbolji izbor.</p><p>Vezano uz malverzacije sa članstvom o kojima je govorio Grbin, Kolar je rekao da je porazno što od 34.000 članova SDP-a samo 11.500 plaća članarinu te najavio da će mu jedan od prvih poteza biti promjena odluke o članarini.</p><p>Grbin je bio član Predsjedništva SDP-a u zadnja dva mandata i mogao se time pozabaviti, a ja nisam jer sam se bavio dužnostima župana, rekao je Kolar.</p>