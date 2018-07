'Moj govor je hit na internetu? Nisam to vidio. I, kakav sam?'

Nisam imao pojma da sam postao popularan na internetu. I, kakav sam, jel me pljuju ili sam ok, pitao nas je Stjepan Milinković, HDZ-ovac i načelnik općine Gola.

U petak je na svečanoj sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec u Koprivničko-križevačkoj županiji pozdravio goste nadahnutim i domoljubnim govorom.

- Ne smijete se umoriti od služenja svojoj domovini. To morate nastaviti, sjajno to radite i neka tako i ostane. Morate imate vjere i to u dragoga Boga, ali i u svoje mogućnosti. U današnje vrijeme malodušnosti, kada svi kažu da ništa ne valja, u Svetom Petru Orehovcu sve valja. Tu se radi s ljubavlju, sa srcem, pa neka živi ljubav, neka živi zajedništvo, nek živi Sveti Petar Orehovac i jedina domovina Hrvatska, živjeli - vikao je iz sveg glasa bivši saborski zastupnik, a okupljeni su oduševljeno zapljeskali.

- A vidjeli ste i sami da sam zaradio ovacije, to znači da nisam ništa krivo rekao, jel tako? To je moj stil, strastven i domoljuban. Ja ne vježbam te govore, sve mi spontano dođe. Takve govore imam već 20 godina i ne namjeravam ih promijeniti - veselo nam je jučer rekao Milinković. Otkrio je i da mu Sabor ne nedostaje jer mu je dovoljno to što kao liječnik opće prakse uskoči u Dom zdravlja kad ga zatrebaju, a i voli se, kaže, maksimalno posvetiti četverogodišnjem unuku. Na pitanje kako može tako strastvene govore držati i za općine koje nisu njegove, odgovara da jednako voli sve općine. Dodao je i da u očuvanju sela vidi smisao života te da su mu sela svetinja.