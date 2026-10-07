Obavijesti

News

Komentari 2
MISTER TOVARA

'Moj Pedro najljepši je u Istri, a živi u haremu s tri magarice...'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 1 min
'Moj Pedro najljepši je u Istri, a živi u haremu s tri magarice...'
3
24sata Vodnjan: Pedro je najljepši istarski tovar | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šestogodišnji tovar Pedro na svojoj farmi sad se šepuri s lentom. Iduće godine neće braniti titulu, vlasnik kaže kako je red da i drugi zasjaju

Istarski magarac Pedro iz Vodnjana "pomeo " je konkurenciju i okitio se titulom najljepšeg magarca u Istri. Svečanost izbora najljepšeg istarskog magarca bila je u Juršićima, a riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja okuplja uzgajivače, izlagače i posjetitelje iz svih dijelova Hrvatske.

Da je najljepši, Pedro ponosno svima pokazuje na farmi. Šepuri se okićen lentom šampiona. Na svojoj farmi doslovno uživa u "haremu". Naime, živi s tri magarice. I kako vlasnik kroz smijeh kaže, zato je i miran. Doduše, od tri ženke jedna je mlada istarska magarica koja ga može iz prikrajka samo gledati, a druge dvije najljepši magarac u državi toliko voli da im čak i "pjeva".

Znalci kažu da Pedro ima lijep "tenor", zbog kojeg su sve dame na farmi "pale" na njegov šarm. A i našoj ekipi pokazao je kako svojim "pjevom" mami ljepši spol. Vlasnik Ivica Vitasović (48) oduševljen je što je baš njegov šestogodišnji ljubimac farme postao najljepši u Hrvatskoj.

- Moj Pedro je najljepši i ponosan sam zbog toga. Držimo ga na farmi za gušt, kao i tri dame koje mu prave društvo. Nemamo puno magaraca. Više smo se kao OPG orijentirali na konje i krave, a na farmi imamo i koze te kokoši. Pedro živi u haremu s tri žene. Pepa, Pina i Pedro već su odrasli, a mala Flora još je beba. Pedro inače obožava ljude jer je od najranijih dana naučen na maženje i paženje. Obožavaju ga i turisti jer imamo na farmi kuću za odmor, gdje turisti, osim u netaknutoj prirodi i životinjama, uživaju u čestom pjevu našeg Pedra - kaže nam vlasnik.

Ivica i njegova supruga sve su stekli svojim rukama, a Ivica je dodao da 20 godina njih dvoje nikamo nisu putovali, pa čak ni na bračno putovanje.

- Ulagali smo u zemlju cijeli život. A Pedro je duša farme. Nismo se puno pripremali za njegov izbor ljepote, ali smo se potajno nadali da bi možda mogao čak i pobijediti. Na farmi jede isključivo one žitarice koje mi proizvedemo. Uz sijeno i djetelinu. Ocjenjivali su visinu, izgled, urednost, mirnoću... A miran je prije svega zato što doslovce živi u haremu, sa ženama - kroz smijeh je rekao.

Pedro iduće godine neće ponovno ići na izbor ljepote. Njegov vlasnik kaže kako treba i druge pustiti da "zasjaju" na tako neobičnom izboru ljepote. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'
AFERA JAGODE

Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'

Obitelji su prevarene s inovativnom metodom uzgoja jagoda. Čovjeku koji je izvlačio novac iz braniteljske zadruge još se sudi unatoč uputi Vrhovnog suda. A ovrhe braniteljima stižu: 'Ostao nam je još goli život'
Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'
NE ZNA SE IZVOR

Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'

"Ljudi, jel vi osjetite smrad? Cijelim kvartom se prožima neki užasni miris" - požalio se stanovnik Volovčice na Facebooku. "Taj smrad se već danima osjeća, pretežno navečer i rano ujutro" - odgovorio mu je drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026