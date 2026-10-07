'Moj Pedro najljepši je u Istri, a živi u haremu s tri magarice...'

Istarski magarac Pedro iz Vodnjana "pomeo " je konkurenciju i okitio se titulom najljepšeg magarca u Istri. Svečanost izbora najljepšeg istarskog magarca bila je u Juršićima, a riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja okuplja uzgajivače, izlagače i posjetitelje iz svih dijelova Hrvatske.

Da je najljepši, Pedro ponosno svima pokazuje na farmi. Šepuri se okićen lentom šampiona. Na svojoj farmi doslovno uživa u "haremu". Naime, živi s tri magarice. I kako vlasnik kroz smijeh kaže, zato je i miran. Doduše, od tri ženke jedna je mlada istarska magarica koja ga može iz prikrajka samo gledati, a druge dvije najljepši magarac u državi toliko voli da im čak i "pjeva".

Znalci kažu da Pedro ima lijep "tenor", zbog kojeg su sve dame na farmi "pale" na njegov šarm. A i našoj ekipi pokazao je kako svojim "pjevom" mami ljepši spol. Vlasnik Ivica Vitasović (48) oduševljen je što je baš njegov šestogodišnji ljubimac farme postao najljepši u Hrvatskoj.

- Moj Pedro je najljepši i ponosan sam zbog toga. Držimo ga na farmi za gušt, kao i tri dame koje mu prave društvo. Nemamo puno magaraca. Više smo se kao OPG orijentirali na konje i krave, a na farmi imamo i koze te kokoši. Pedro živi u haremu s tri žene. Pepa, Pina i Pedro već su odrasli, a mala Flora još je beba. Pedro inače obožava ljude jer je od najranijih dana naučen na maženje i paženje. Obožavaju ga i turisti jer imamo na farmi kuću za odmor, gdje turisti, osim u netaknutoj prirodi i životinjama, uživaju u čestom pjevu našeg Pedra - kaže nam vlasnik.

Ivica i njegova supruga sve su stekli svojim rukama, a Ivica je dodao da 20 godina njih dvoje nikamo nisu putovali, pa čak ni na bračno putovanje.

- Ulagali smo u zemlju cijeli život. A Pedro je duša farme. Nismo se puno pripremali za njegov izbor ljepote, ali smo se potajno nadali da bi možda mogao čak i pobijediti. Na farmi jede isključivo one žitarice koje mi proizvedemo. Uz sijeno i djetelinu. Ocjenjivali su visinu, izgled, urednost, mirnoću... A miran je prije svega zato što doslovce živi u haremu, sa ženama - kroz smijeh je rekao.

Pedro iduće godine neće ponovno ići na izbor ljepote. Njegov vlasnik kaže kako treba i druge pustiti da "zasjaju" na tako neobičnom izboru ljepote.