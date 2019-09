'Moj resor u Komsiji će utjecati na razvoj demokracije u Uniji'

Dugogodišnja HDZ-ova zastupnica nominirana za potpredsjednicu Europske komisije u intervjuu za Večernji list pojasnila je kako ona razumije opis svog posla - demokraciju i demografiju. I svoju ulogu u organizaciji Konferencije o budućnosti Europe, velikom događaju na kojemu bi, kako Šuica otkriva, mogao biti dogovoren novi temeljni ugovor o funkcioniranju Europske unije.

- Koliko god vam se činilo da demokracija i demografija nisu povezane, one imaju uzročno-posljedični odnos. Puno Europljana ne sudjeluje u demokratskim procesima te ponekad ne vjeruju u demokratske institucije, a uzrok tome leži u demografskim promjenama u njihovoj okolini, koje uzrokuju nezadovoljstvo stanovništva. Mnogi se sele iz ruralnih u urbana područja, koristeći jednu od četiri temeljne slobode, slobodu kretanja. Sele se iz države u državu, što je u posljednje vrijeme slučaj i u Hrvatskoj. Stoga kao dio sveobuhvatne strategije EU o demografskim promjenama, solidarnosti među generacijama i demokratskoj uključivosti, moramo naći najbolje modele za usklađivanje rada i obitelji te preokrenuti trend i zaustaviti demografski pad. Mnogo je izazova pa ćemo naglasak staviti i na dugoročan utjecaj demografskog starenja na skrb i mirovine, kao i na utjecaj na različite skupine u društvu te na područja i regije koji su najviše pogođeni. Potrebno je raditi na nizu aktivnosti poput potrebe za poticanjem aktivnog starenja, poboljšanja ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života, ulaganja u budućnost djece i zaštite njihovih prava kao i dugoročne vizije za ruralna područja. Time želimo osnažiti europsku demokraciju jer, prema riječima predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, demokracija je više od glasanja na izborima. Cilj je da se glas Europljana čuje i moramo pokazati da je svaki pojedinac sposoban sudjelovati u procesima izgradnje europskog društva tako da se njegov utjecaj može jasno vidjeti i osjetiti - rekla je Šuica u intervjuu za Večernji list.

Šuica je dodala da će se nastaviti zalaganje za proširenje Europske unije.

- Ako pogledamo iz kuta Republike Hrvatske, onda vam je jasno da ne želimo ostati čuvari vanjske granice Europske unije, što znači da bi se granica trebala pomicati na jugoistok Europe, ali naravno pod uvjetom da se ispune kriteriji kao što smo ih i mi ispunili tijekom našeg pristupanja - istaknula je.

Šuicu očekuje saslušanje u Europskom parlamentu 3. listopada. Rekla je Hrvatska napredovala u pitanjima demokracije, vladavine prava i poštivanja manjina.

- Danas možemo biti ponosni što je na čelu institucije koja se bavi tim pitanjima, Vijeća Europe, naša Marija Pejčinović Burić. Zar mislite da bi predstavnici 47 zemalja izabrali Hrvaticu na čelo te institucije da je drukčije? Slobodna, demokratska, europska Hrvatska izvrstan je primjer koji može poslužiti kao podsjetnik nekim kolegama u europskim institucijama na to koliko su sloboda i demokracija važne i zašto su s razlogom ključan dio europskih vrijednosti koje zastupamo. Uvjerena sam da će moj resor u Komisiji utjecati na razvoj demokracije na području cijele Unije, a što će se pozitivno odraziti i na daljnji razvoj demokracije u Hrvatskoj - rekla je Šuica.

Rekla je i kako je medijski pratila privođenje novinara zbog objava na Twitteru te istaknula da to nije uobičajena pojava u Hrvatskoj.

- Mislim da se ovdje zaista ne radi o bilo kakvoj namjeri zastrašivanja novinara, ali treba ispitati sve okolnosti, a prema novinarima postupati s posebnom pozornošću, vodeći uvijek računa o slobodi medija i izražavanja. Što se tiče Povjerenstva, premijer je bio u službenom posjetu Finskoj i ne vidim u tome nikakav problem. On i ministri očitovali su se Povjerenstvu i objasnili svoju poziciju. Kao povjerenica u Komisiji zalagat ću se za jačanje demokratskih standarda diljem Europske unije, kao i svim zemljama članicama. Demokracija nigdje nije savršena i zato je potrebno na svim razinama ulagati napore da bi se ona jačala. Hrvatska je u proteklih 30 godina postigla veliki napredak u tom pogledu, pa i to što mi je povjeren resor demokracije vidim i kao svojevrsno priznanje Hrvatskoj. Naravno, to ne znači da ne treba nastaviti svakim danom razvijati demokratske standarde i u našoj domovini, naprotiv - rekla je.