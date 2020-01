'Moj sin nije bio pijan, jurio je da pomogne jedinoj preživjeloj'

Definitivno, moj sin Bruno vozačku dozvolu nije imao, ja sam s njim prestao i razgovarati upravo zbog njegove vožnje. Rekao sam, ne možeš voziti auto i neću s tobom pričati dok ne položiš vozački ispit. No nije istina da je iz obijesti jurio i poginuo. Žurio se kako bi pomogao jedinoj preživjeloj Doris Cukrov i za to imam i dokaze, započeo je svoju ispovijest za Večernji list Osječanin Tomislav Barišić.

Njegovom sinu Bruni (19) jučer je bio sprovod. Podsjećamo, upravo je on upravljao automobilom kojim je izgubio kontrolu te se zabio u drvo u subotu. Poginuo je i on i dvoje putnika koji su bili s njim u autu, a preživjela je jedna djevojka.

Policija je očevidom utvrdila da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine. Ubrzo se doznalo da Bruno nije imao vozačku dozvolu, ali i da je društvo ranije te noći na društvenim mrežama objavljivalo fotografije na kojima se vidi da se konzumirao alkohol.

- Vratili su mi upravo telefon pokojnog sina i našli smo fotografije snimljene njegovim mobitelom u 4.43 sati, četiri minute prije nesreće.



- Vidi se da je jedna od preminulih djevojaka fotografirala mojeg sina i njegovog suvozača. Oni sa zemlje dižu jedinu djevojku koja je preživjela nesreću i nose je prema autu. Ne zna se je li živa ili mrtva. Poginuli su četiri minute kasnije, govori otac kroz suze.

Zaključak je - moj sin je vozio prema bolnici, da se Doris spasi, i zato je požurio. Pomagao je toj djevojci. Nesreća se, poznato je, i dogodila u blizini bolnice. Fotografije ne lažu, nitko nije bio, kako se govorilo, mrtav pijan da ne može stajati, ispričao je otac za Večernji list za koji je potvrdio da se te večeri susreo sa sinom.

- Kada sam ga posljednji put vidio, Bruno je pio sok od jabuke. Poznanici su mi rekli da je poslije pio Coca-Colu. Ja ne mogu opovrgnuti da je pio, ali fotografije definitivno pokazuju da on nije mrtav pijan i da nije sjeo za volan i jurio iz obijesti.

On priznaje da je njegov sin Bruno automobil vozio od svoje 16. godine - do pekare ili trgovine.

- Groznu istinu da on vozačke nema izbjeći i sakriti se ne može, ali ljaga s imena moga sina mora se sprati.

- Nisam mu ja kupio automobil u kojem su poginuli, iskazao sam to i na ispitivanju u policiji. Oba BMW-a koja je vozio dobio je od bivše zaručnice pokojnog suvozača, kako bi ih prodao, popravio ili što već... Ona je to sama izjavila na policiji. Uostalom, na njegovom Facebook profilu vidi se da je on ranije vozio te aute, govori otac dalje.

Zbog njegove neodgovorne vožnje, bez vozačke dozvole, Brunin otac s njim, priznaje, nije razgovarao sedam mjeseci.

- Sedam mjeseci, sve do Božića, nisam komunicirao s Brunom zbog vožnje i takvog ponašanja. Nismo se svađali, ali odmaknuo sam se misleći da će ga to naučiti lekciju. Rekao sam da mora prvo položiti vozački pa onda sa mnom raditi ili razgovarati. Od Božića smo sasvim normalno komunicirali, a on je tada već dobio automobile od te žene.

Tomislav Barišić kaže da glasine da je njegov sin vozio taksi nisu istinite. Bruno je, kaže, neko vrijeme imao automobil s oznakama taksija, ali to je bilo to.

- Bruno je bio najdivnija osoba na svijetu i to će svi moji poznanici potvrditi, uvijek je kulturno pozdravljao i pomagao kome god je trebalo. Jedino što sam mu pokušao dati do znanja da se treba unormaliti što se tiče vožnje i nekih stvari, da tako više ne može, zaključuje njegov otac.

Inače, je li itko od troje poginulih u automobilu bio pod utjecajem alkohola pokazat će nalazi analize krvi koja se obavlja u Zagrebu.

Jedina preživjela djevojka nalazi se u KBC-u Osijek. Ona je u vrlo teškom, ali stabilnom stanju.