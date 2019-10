'Moj život je noćna mora, imam samo problema preko glave'

- Sad nemam smještaj, nisam ni sam pametan. Sada je dobro, jedino su mi malo živci popustili - kazao je na početku razgovora za Dnevni avaz Rasim Ćufurović kojeg je kao roba držala obitelj iz Draganića kraj Karlovca i zlostavljala ga.

Kratko odgovarajući na svako pitanje, potvrdio je da je nedavno bio na kavi s bratom Zlatkom Mandićem, s kojim je povremeno u kontaktu. Na pitanje da li ga je neko zvao iz Općinskog suda u Karlovcu, gdje treba početi suđenje njegovim zlostavljačima on je u ispovijesti za Dnevni avaz rekao:

- Ništa, gospođo. Nitko me nije zvao, nisam davao nikakve izjave, ništa. - kazao je Rasim te kazao još uvijek ponekad ima noćne more.

Ne želi govoriti o svojim zlostavljačima

Trenutno je smješten u jednom centru, u kojem kaže da mu je dobro te da trenutno prima socijalnu pomoć, koja nije velika. O svojim zlostavljačima, obitelji Velić iz Draganića, nerado govori.

- Bježim od toga, što manje pričam, to bolje. Nemam ništa, gospođo, ni kuću ni posao, imam svojih problema preko glave koje ne mogu riješiti. Sve to oko mene, sve je to luda kuća i sve mi to ide na živce. U centru mi je dobro - kazao je Rasim Ćufurović.

Inače, jezivi slučaj robovlasništva, za koji je u listopadu prošle godine podignuta optužnica protiv osmero članova obitelji Velić, još nije dobio sudski epilog. Iz Općinskog suda u Karlovcu potvrđeno je da suđenje još nije počelo jer nije pravomoćno okončan postupak vezan uz kontrolu mjera opreza koje su na snazi u odnosu na optužene.

Zlostavljači ga pretukli tako jako da su mislili da je umro

Podsjetimo, Rasim Ćufurović u travnju 2016. godine, u potrazi za poslom, došao je na imanje Velića u Draganiću kod Karlovca i tu, pod prisilom i protiv svoje volje, ostao sve do listopada 2017.

Maltretirali su ga psihički i fizički, a od stravične sudbine pobjegao je u listopadu 2017. samo zato što su Velići mislili da je umro od povreda koje su mu nanijeli kada su ga teško pretukli. Bacili su ga polumrtvog u jarak iza imanja, iz kojeg je Rasim ispuzao i došao do susjeda, koji su potom pozvali Hitnu pomoć pa je odvezen u karlovačku Opću bolnicu.