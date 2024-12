'Moja Kala sad je pravi božićni ukras. Kupio sam je na nagovor jedne cure. Služit će za ribolov'

Lampice gore na sve strane, pravo je blagdansko doba. No ispred obiteljske kuće u Sukošanu ne sjaji ni balkon ni okućnica nego drvena pasara. Slavlje je to za 46-godišnju obnovljenu ljepoticu koja je davno vidjela svoju mladost. No Elvis Kežić (38), keramičar i ribolovac, odlučio je obnoviti brod, koji je nazvao Kala, i to po svojem psu.

