Mojca, pazi na kroglo: 'Pratimo migrante, a policija prati nas...'

Kontroverzna Štajerska straža, čiji je vođa Andrej Šiško, ponovno je protekli vikend patrolirala s istomišljenicima uz hrvatsku granicu. S replikama kalašnjikova, 45 pripadnika odjevenih u maskirne odore provelo je tri dana u kampu koji je bio smješten u općini Kozje.

'Mi želimo sigurnu granicu'

Patrolirali su uz Kupu u općini Kostel. Okupljanje je Šiško prijavio policiji, od koje je dobio dozvolu. Trodnevno kampiranje nazvali su operacija Južni žep, a neki bi njihovo patroliranje nazvali vikend-ratnicima. Posjetili smo jučer općinu Kozje, ali i Anicu Bider (48), članicu Štajerske straže.

- Ma ta Štajerska straža je meni smiješna. Nije mi ih drago vidjeti, a koliko ima od njih koristi, to ne mogu procijeniti. U kafiću smo znali vidjeti Šiška pa smo ostali malo zatečeni kad se pojavio jer znamo da je on iz Maribora - kaže konobar koji nas je uputio do Anice.

'Nismo nikakva paravojska'

Njezina kuća je na vrhu Kozja. Po makadamskoj vijugavoj cesti dolazimo do nje, a ispred stoji BMW s grbom Štajerske straže.

- Aktivnosti Štajerske straže su počele protekle godine u rujnu, kad je bilo i prvo postrojavanje.

Straža želi osigurati da granica bude sigurna. Kad bi znali da je granica sigurna, migranti ne bi ni htjeli prijeći. Nismo nikakva paravojska i nikad nismo rekli da ćemo rušiti vlast, a niti biti nasilni prema migrantima. Štajerska straža je civilna inicijativa, koja želi sigurnost u državi. Nažalost, otkad smo osnovani, pod budnim smo okom policije. Sve svoje aktivnosti prijavljujemo policiji i nikad nemamo problema. Nemamo poteškoće s policijom na terenu - kaže Bider.

'Slovenske se vlasti protive'

Što se tiče same straže, naglašava kako policija radi posao zaštite granice u skladu sa svojim mogućnostima, a da su oni tu da odvrate migrante od prelaska granice.

- Sve više ljudi nam se pridružuje. Što se tiče migranata, duž cijele granice s Hrvatskom ima ilegalnih prelazaka, a najviše na području Ilirske Bistrice, Kočevja, uglavnom uz granicu s Kupom. Osobno nisam vidjela migrante niti imala doticaja s njima jer smo očigledno jako upadljivi, pa kad nas vide, ne prelaze granicu. Našom pojavom na granici pomažemo i policiji.

Protekli vikend imali smo vježbu. Patrolirali smo na području Kostela te tada ondje nije bilo ilegalnih prelazaka - naglašava Bider te ističe da su ilegalne migracije politički problem.

'Zašto ne bježe do prve sigurne države?'

- Kad bi svjetska policija htjela pomoći tim ljudima, onda bi stvarno pomogli. Nije problem što bi nekolicina migranata htjela u Europu. Problem je u tome što su to dvije različite kulture i, kad se to pomiješa, to ne bi bilo dobro. Europski državljani imaju svoj način života i dolaskom migranata dolazi do sukoba.

- Mislim da bi trebali pomoći tim ljudima u njihovim matičnim zemljama. Ako su izbjeglice, zašto ne bježe do prve sigurne države, a ne do Europe? Ako ti ljudi žele azil, zašto ne dođu na granicu s dokumentima? Najviše koristi od svega imaju krijumčari - kaže dodajući da većina migranata koji zatraže azil pobjegne ili nestane.

Vođa Štajerske straže, Andrej Šiško iz Maribora, nekadašnji je vođa navijača tamošnjeg nogometnoga kluba i kontroverzna figura krajnje desnice. Pojavljivao se i kao jedan od kandidata za predsjednika države.

Zabrinuli i predsjednika

Lani je digao Sloveniju na noge objavivši na društvenim mrežama snimku mimohoda više desetaka muškaraca, lica skrivenih iza crnih kapuljača, od kojih su neki imali puške ili sjekire u rukama, navodno tijekom “vježbi” na mariborskom Pohorju.

Slovenske vlasti protive se Šiškovoj skupini.

- Predsjednik izražava veliku zabrinutost zbog postojanja spomenute naoružane skupine, koja bi, po tvrdnjama njenog vođe Andreja Šiška, osiguravala mir i red u državi i nadzirala granicu. To je potpuno neprihvatljivo - priopćili su tad iz ureda slovenskog predsjednika Boruta Pahora.

A reagirao je tad i tehnički premijer Miro Cerar izjavivši da je spomenuti događaj “apsolutno nedopustiv” te da skupina iz Maribora tako “nepotrebno potiče strahove i širi mržnju.”

Tema: Hrvatska