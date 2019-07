'Moji gosti se bune. Došli su na odmor, a buka je nesnosna...'

Imamo apratmane sto metara od motela u Biogradu kojeg ruše i nije nam jasno kako to mogu činiti jer znamo da je od 15. lipnja. do 15. rujna. u Biogradu na snazi zavrana građevinskih radova. S radovima su krenuli 26. lipnja, a ruše cijeli kompleks motela i bungalova. Ne znam što su čekali do sad. Gosti mi se bune, kako i neće kad su u nedjelju krenuli lupati od sedam ujutro. Zadnji gosti su se žalili da je buka nesnosna, nije im jasno kao ni meni što se zbiva, jer došli su se odmoriti, a pred nosom im bageri u punom zamahu. Mene kao iznajmljivača nitko neće zaštititi, iako plaćam poreze, pristojebe i sve. Ova sezona mi je puno slabija, još mi je samo nedostajala buka građevinskih radova i prašina koju pri tom dignu u zrak, kazao nam je 34-godišnji iznajmljivač u Biogradu koji je inače iz Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kaže da cijela zemlja, kao i on osobno žive od turizma, a da na ovakav način grad i država sabotiraju sami sebe i iznajmljivače.

- Nevjerojatno, ali kao da se nitko se ne drži tih zakona. Manje kuće također izvode građevinske radove u zabranjeno vrijeme, svi očito idu na rizik pa ako ih uhvate, uhvate. Ali ne mogu mi gosti doći na odmor na bauštelu! Tko će meni opravdati lošu ocjenu koju dobijem po iznamljivačkim portalima nakon toga? Kako da si pomognem, tko će mi štetu nadoknaditi? Što je najgore od svega, vjerujem da će nakon rušenja nastaviti graditi jer na tom mjestu, koliko sam čuo, treba niknuti još jedan veliki trgovački lanac, uz nekoliko već postojećih uokolo - ljuti se iznajmljivač.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Riječ je o motelu koji je djelo slavnog domaćeg arhitekta Ivana Vitića, uglednog autora moderne hrvatske arhitekture čijih je nekoliko radova proglašeno spomenicima kulture. Pitali smo gradsku upravu Grada Biograda o čemu se tu radi. Kažu da su radovi zabranjeni i da je inspekcija već bila u nazoru.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- Važećom Odlukom o komunalnom redu zabranjuje se izvođenje građevinskih radova na području grada Biograda na Moru za sve vrste građevina u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, bez pisanog odobrenja Gradonačelnika Grada Biograda na Moru. Odobrenje za izvođenje građevinskih radova u razdoblju iz prethodnog stavka izdaje se na zahtjev investitora u sljedećim slučajevima: kada zbog prekida započetih građevinskih radova postoji opasnost od znatne štete na objektu koji se gradi, kada se radi o radovima na popravku vodovodne, elektro ili TK mreže na objektu ili komunalnoj instalaciji, te kada se radi o neodgodivoj sanaciji oštećenja septičke jame. Uvidom u dokumentaciju Grada Biograda na Moru utvrđeno je da za navedene nekretnine katastarskih oznaka nije zatraženo odobrenje gradonačelnika zbog čega je Komunalno redarstvo pokrenulo inspekcijski nadzor koji je u tijeku, te se sukladno istom poduzimaju propisane mjere, između ostalog privremena obustava izvođenja radova - kazao nam je Jurica Vidaković, viši referent i prometno-komunalno-poljoprivredni redar Grada Biograda.

Tema: Hrvatska