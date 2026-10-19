Srušio je Karamarka u HDZ-u, pobijedio Milanovića na izborima. Pod njegovim vodstvom HDZ je preuzeo sve institucije u državi, koja je skrenula u desno
MOJIH PRVIH 10 Plenkovićev put od rušenja Karamarka pa do pobijede nad Milanovićem...
Svi se sjećamo izbora na kojima je Andrej Plenković 2016. godine pobijedio Zorana Milanovića. U HDZ-u su se, za čelo stranke, prije toga tukle dvije struje - jedna je, Brkićeva, za šeficu stranke htjela instalirati Ivanu Maletić, bezličnu, anemičnu političarku, koja bi HDZ trajno nastanila u oporbi. Druga, Šeksova struja, htjela je Andreja Plenkovića, mladića iz crvene obitelji koji se u HDZ učlanio tek 2011. godine, ali je imao sve što hrvatski birači vole - obrazovanje, znanje jezika, profinjenost i poželjni narativ. Visok je i snažan, autoritaran; anemičan, ali punokrvan političar, uzgred budi rečeno, bez tih osobina teško je vladati Alibabinom špiljom s Trga žrtava. HDZ-ovci poštuju samo silu, moć i novac, ali ako im to jamčite, možete se zvati i Pupovac ili Broz, stavit će vas na čelo.
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