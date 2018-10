'Moju majku opljačkala je lažna bankarica. Od stresa je umrla'

Slučaj smrti Dragice Koričić (85) pokazuje koliko teške i bolne mogu biti novčane prijevare, no njezina kćer Marijana Ceranić smatra kako nadležne službe često ne reagiraju kako treba.

- Moja je nesretna majka prevarena na tako grub način da je od posljedica teško oboljela i umrla bez adekvatne medicinske zaštite, a za cijeli slučaj i cijelu njenu tragičnu priču ja i sestra s našim obiteljima saznali smo prekasno - ispričala je Marijana Ceranić za Novi list.

Dijagnosticirali joj bronhitis

- Da je moja mama opljačkana i da je to bio povod stresu zbog kojeg je i oboljela ja sam saznala tek nakon njene smrti koja je sama po sebi bila šokantna. Naime, meni je već krajem prošle godine bilo jasno da nešto nije u redu jer je za naših telefonskih razgovora bila tužna i neraspoložena, iako je na sva moja pitanja odgovarala kako je sve u redu. Za prošlu novu godinu sam je nazvala i čestitala te shvatila po njenom glasu da joj nije dobro. Zvala sam sestru u Rijeku i rekla joj da skoči do Delnica i vidi što je s mamom. Sestra je to učinila i zatekla mamu vrlo iscrpljenu i s jakim kašljem - priča Marijana te dodaje kako je dan kasnije ustanovljeno u riječkoj hitnoj da se radi u teškoj upali pluća te da desna strana pluća uopće ne radi. Prije toga su Marijana i njezina sestra također zvale hitnu, no mlada liječnica je ustanovila da se radi o bronhitisu.

- Hitno je odvoze u Rijeku i dijagnosticiraju upalu pluća pri čemu desna strana pluća uopće ne radi! Dan kasnije u četvrtak zatajili su joj bubrezi i srce je sve slabije radilo pa je u petak na aparatima, a u subotu je, u trenutku kad je moja sestra došla do nje, umrla! To je, naravno, bio za sve nas šok, pogotovo kad smo vidjeli da joj je liječnica delničke Hitne dijagnosticirala tek bronhitis. Da je dijagnoza bila točna, ona bi možda i danas bila živa! No, tu ni izdaleka nije bio kraj našim mukama - nastavlja Marijana.

Sve saznali nakon sahrane

Naime, nakon sahrane pronašla je crveni fascikl s pismima i izvadcima iz banke te policijskim zapisnikom napravljenim nakon što je njezina majka prijavila prijevaru 14. prosinca 2016. godine.

- Naravno, pročitala sam sve i ostala šokirana. Istog dana otišla sam na policiju i zatražila da mi kažu što se dogodilo - priča Marijana.

- Saznala sam da im je mama prijavila prijevaru, ali da nije željela da ja i sestra bilo što o tome znamo. Po onome što sam otkrila iz tog zapisnika i dva njena pisma koja je, pretpostavljam, planirala dodatno odnijeti na policiju, prevara je počela 14. listopada 2016. godine kad ju je nazvala neka žena koja se predstavila kao Irma iz banke i rekla joj je da treba provjeriti novčanice jer su se u opticaju pojavile krivotvorine i da je danas zadnji dan da se to provjeri te pitala ima li koga tko bi to mogao učiniti za nju, jer ti novci moraju biti na provjeri u Rijeci ili Zagrebu još tog dana. Mama je sama provjerila i javila toj ženi kako ima 37 novčanica po tisuću kuna, 22 novčanice po 500 kuna te 1.600 eura. Žena joj je tada rekla kako će joj učiniti uslugu te odmah poslati službenicu iz banke kojoj neka preda kuvertu s novcem i na nju napiše za gospođu Miru. Nekih desetak minuta kasnije »službenica« zaista dolazi i uzima pripremljen novac kojeg, naravno, odnosi, a prije no što je otišla zvala je »Irma« i provjeravala je li stigla - priča.

Kasnije je ista gospođa zvala i počela ispitivati Marijaninu majku o žiro računu. Tada je posumnjala na prijevaru i sve prijavila.

'Nisam dobila ni ispriku'

Marijana ističe kako su joj na policiji rekli da je njezina majka prijavila prijevaru, no nije htjela da policija obavijesti nju i njezinu sestru. Po njima, ona je bila punoljetna osoba koja je samovoljno predala novac. U policiji su njezinoj majci pokazali nekoliko fotografija žena osumnjičenih za prevaru, no da ona nije ni jednu prepoznala.

- Budući da sam bila razočarana takvim odnosom i da smatram da godinu dana policija nije ništa radila, obratila sam se Državnom odvjetništvu u Rijeci koje mi nakon dva-tri dana odgovara kako postupak traje i vodi se protiv nepoznatog počinitelja koji je učinio kazneno djelo prevare na štetu moje majke. Dakle, policija navodno provodi daljnje mjere i radnje, ali mi još nikakvih rezultata nemamo, a nije bilo čak ni isprike delničke Hitne pomoći za krivu dijagnozu koja je možda moju mamu koštala života - ogorčeno govori Marijana za Novi list.