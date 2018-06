MOL Grupa - dokazani prijatelji pasa i njihovih vlasnika

Kada netko spomene naftnu tvrtku ili korporaciju neizbježno ćemo ju povezati s našim "četverokotačnim ljubimcem", automobilom. Međutim MOL Grupu mnogi će asocirati i sa svojim četveronožnim "članom obitelji", i neće pogriješiti.

Velike multinacionalne korporacije poput Googlea i Amazona započele su dobro prihvaćenu inicijativu radnog mjesta prijatelja pasa (dog friendly), a kako MOL slijedi sve pozitivne trendove, sjedište tvrtke otvorilo je vrata za kućne ljubimce svojih djelatnika. Nekoliko razumljivih pravila, poput onog da se radi o socijaliziranim psima, daleko nadmašuju velike prednosti ove novine. Ne samo da su sami psi daleko zadovoljniji nego i njihovi vlasnici rade s daleko manje stresa i uz povećanu kreativnost što potvrđuju brojna istraživanja.

Psi mogu sudjelovati i na sastancima, koji su sada postali ugodna poslovna druženja, a djelatnicima je također omogućeno i šetanje sa svojim psećim prijateljima unutar zgrade. Psi moraju biti na povodcu, socijalizirani i prijateljski usmjereni prema drugim psima i ljudima. Jedina stvarna ograničenja pri tomu su da ne mogu težiti više od 25 kg te ljubimcima nije dopušten ulaz u restoranske prostore. Svaka grupa djelatnika samostalno odlučuje za sebe želi li dopustiti pse u uredu ili ne, tako da oni koji su alergični mogu staviti veto.

Osim u zgradi, vlasnicima je omogućeno da iskoriste stanku u poslu za ugodnu šetnju i na vanjskom prostoru koji je MOL uredio za te potrebe.

Prisutnost pasa ima pozitivan utjecaj na radno okruženje i može čak pomoći u stvaranju dobrog odnosa među suradnicima. Simpatični psić koji dolazi na radno mjesto stvara više interakcije između djelatnika, a otvorena vrata za pse na radnom mjestu također uredske poslove čini zanimljivijima mlađoj generaciji. Naime, opušteni millenijalci će se osjećati ugodnije ako mogu dovesti svoje kućne ljubimce na posao.

"Manje stresa, udobnije radno okruženje, bliži socijalni odnosi na radnom mjestu. To su bile stvari koje smo imali na umu kada smo otvorili vrata za pse naših zaposlenika u sjedištu tvrtke. Interna pravila u tom pogledu zajedno su razvili kolege koji imaju pse i oni koji ih nemaju. Trenutačno se privikavamo na ovu novost, ali do sada imamo samo pozitivna iskustva", rekao je Domokos Szollár, direktor komunikacija MOL-a, koji također ima četveronožne prijatelje.

Pomoć za izgubljene pse i pseća tuš kabina

Uredi i sjedište tvrtke nisu jedino mjesto gdje prijateljuju MOL i psi. Oko 450 benzinskih postaja otvoreno je i za četveronožne posjetitelje što je osobito vrijedno u ovim vrućim ljetnim mjesecima. Istraživanja PETA-e (People for Ethical Treatment of Animals) pokazala su da naši kućni ljubimci pate kada ih se ostavi same u automobilu, čak i na kratko vrijeme, stoga je MOL odlučio i u tom pogledu djelovati. Uostalom dok ste na postaji možete tako zajedno pogledati i asortiman proizvoda namijenjen psećim prijateljima. Osim toga, postavljeno je i 50 čitača mikročipova na benzinskim postajama MOL-a kako bi se pomoglo u pronalaženju vlasnika izgubljenih pasa, čime se ovo prijateljstvo dodatno potvrđuje.

Mnogi vlasnici posjet benzinskoj postaji povezuju s pranjem četverokotačnih ljubimaca jer su autopraonice česta dodatna usluga. No što kažete na pranje svog četveronožnog ljubimca tijekom posjete. Upravo tu uslugu u Bratislavi nudi suvremena benzinska postaja člana MOL Grupe, Slovnafta.

Točenje goriva je samo jedna od usluga koja se nalazi na toj sigurno jednoj od najmodernijih benzinskih postaja u srednjoj Europi. Tamo se nalaze dječje igralište, restoran, prostori za poslovne sastanke ali i tuš kabina za pse, koja se sastoji od podignute kadice s protukliznim podom, fleksibilnog tuša, sušila i posebno formuliranih proizvoda za njegu i zaštitu.

Odnosom prema zaposlenicima i kupcima koji su vlasnici pasa ali i općenito prema tim dragim životinjama MOL Grupa postaje predvodnik novih trendova i dokazani prijatelj ne samo četverokotačnih nego i četveronožnih ljubimaca.

