Obavijesti

News

Komentari 2
OŠTEĆEN U SUKOBIMA

MOL službeno obaviješten o dovršetku popravaka na Družbi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Mađarska naftna i plinska grupa MOL objavila je u srijedu da je od ukrajinskog operatera Ukrtransnafte dobila službenu obavijest o dovršetku popravaka na naftovodu Družba, uz ispunjene uvjete za normalizaciju tranzita ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj

Naftovod Družba oštećen je u sukobima u Ukrajini i isporuke ruske nafte u Slovačku i Mađarsku obustavljene su krajem siječnja. Mađarski premijer na odlasku Viktor Orban i slovačka vlada optužili su Ukrajinu da odugovlači s popravcima. Slovačko ministarstvo gospodarstva napomenulo je u veljači da je operater slovačkih naftovoda Transpetrol opetovano od ukrajinskog partnera dobivao obavijesti o odgodi normalizacije isporuka ruske nafte.

Budimpešta i Bratislava odobrile su u međuvremenu MOL-u i slovačkoj rafineriji Slovnaft 'posudbu' po 250 tisuća tona nafte iz strateških rezervi kako bi premostile razdoblje poremećaja u opskrbi.  MOL je vlasnik Slovnafta.

Mađarska i EU najavile su u međuvremenu inspekciju koja je trebala utvrditi stanje naftovoda, ali Kijev je normalizaciju isporuka vezao za mađarsko odmrzavanje 90 milijardi eura europskih kredita. 

Mađarski premijer Viktor Orban poražen je na parlamentarnim izborima 12. travnja, a čelnik pobjedničke stranke Tiszae Peter Magyar signalizirao je da je spreman odustati od blokade kredita za Ukrajinu, uz poziv ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju da otvori naftovod čim popravak bude završen.

U srijedu MOL je objavio da je dobio službenu obavijest da su popravci na naftovodu završeni.

"Kompanija JSC Ukrtransnafta, odgovorna za upravljanje ukrajinskim dijelom naftovoda Družba, službeno je obavijestila MOL da su popravci na naftovodu Družba dovršeni", stoji u priopćenju mađarske energetske kompanije.

Uvjeti 'više sile' koji su stupili na snagu 27. siječnja 2026. godine istekli su 21. travnja 2026. godine u 18 sati, dodaje se.

"Prema obavijesti, JSC Ukrtransnafta spremna je ponovno pokrenuti isporuke nafte u Mađarsku i Slovačku", priopćila je mađarska kompanija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026