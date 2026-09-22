Moldavija proglasila izvanredno stanje: Strahuju od nestašice goriva, plina i vode

Moldavski parlament izglasao je u utorak uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje, koje stupa na snagu u subotu, omogućuje moldavskim vlastima "brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom", navodi se u priopćenju vlade.

Prijedlog vlade o uvođenju izvanrednog stanja prihvaćen je s 54 glasa za i 20 protiv, dok 22 zastupnika nisu sudjelovala u glasanju.

Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom.

Moldavija, zemlja s 2,4 milijuna stanovnika i kandidatkinja za članstvo u EU-u, znatno je smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine i oslanja se na uvoz iz zemalja EU-a.

Budući da se očekuje rast cijena plina, moldavska vlada nastoji povećati proračun za pomoć ranjivim kućanstvima pri plaćanju računa ove zime, pošto plin za grijanje koristi polovica stanovništva te zemlje.

Moldavija se suočava i s "teškom nestašicom vode" u rijekama Dnjestar i Prut, što bi prema navodima vlade moglo ugroziti opskrbu pitkom vodom.

Predsjednica Maia Sandu ocijenila je u ponedjeljak da je izvanredno stanje nužno kako bi se vlastima omogućilo djelovanje "ako budu potrebne brze odluke o kupnji goriva, ako se protok Dnjestra nastavi smanjivati ili ako cijene goriva nastave rasti".

Čelnik oporbene proruske Socijalističke stranke Igor Dodon pozvao je vladu putem mreže Telegram na "pragmatičan pristup i hitno otvaranje pregovora s Rusijom o isporuci plina".