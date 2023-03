Moldaviji žele scenarij kakav su planirali u Ukrajini: 'Rusi kroz puč žele do lojalne vlasti'

Trenutno nema izravnih prijetnji vojnoj sigurnosti države. Ministarstvo obrane radi sa svim ostalim sigurnosnim tijelima države kako bismo zajedno spriječili svaki pokušaj destabilizacije, očuvali mir i stabilnost u zemlji, da bi naši građani bili sigurni.

Zadnja je to informacija koju je objavilo moldavsko ministarstvo obrane nakon sve glasnijeg spominjanja kako će Rusi ili Ukrajinci ratovati na njezinu teritoriju. Ipak, politički čelnici Moldavije, na čelu s proeuropskom predsjednicom Maiom Sandu, upozoravaju na moguće provokacije i pokušaje puča u Moldaviji od strane Rusije, koja ima svoju bazu u odmetnutoj regiji Pridnjestrovlje. Ona graniči s Ukrajinom te se ondje nalaze skladišta oružja još iz SSSR-a. Jedno od najvećih je Cobasna i navodno čuva 20.000 tona municije. Pojavile su se i informacije kako je sve minirano u slučaju da netko posegne za njim.

Naime, Pridnjestrovlje je neovisnost proglasilo 1992. nakon jednogodišnjeg rata s Moldavijom. Nitko ju nije priznao. Ondje se nalazi ruska vojna baza iako su Rusi još 1999. obećali da će povući vojsku.

Najava, koja je također uznemirila građane, je i da će mađarska niskotarifna aviokompanija Wiz Air od 14. ožujka obustaviti letove za glavni grad Moldavije Kišinjev. Pojasnili su to brigom za sigurnost zračnog prostora. Također, prošlog tjedna ruski predsjednik Putin poništio je dekret iz 2012. koji je djelomično podupirao suverenitet Moldavije u rješavanju budućnosti Pridnjestrovlja. Učinili su to pod optužbom da Moldavci provode proturusku politiku. Brine ih i što su izabrali novog, prozapadnog premijera, koji je obećao da će nastojati pridružiti se EU.

Ipak, napeti odnosi ondje traju već gotovo deset godina, otkad su Rusi anektirali Krim te su se Moldavci bojali da će to učiniti s Pridnjestrovljem.

- To je najsiromašnija zemlja Europe, no smještena je na takvoj poziciji da obje strane provode svoje hibridne aktivnosti. Ruske snage su tamo, Putin ondje može otvoriti novu frontu ako treba, no zasad čuva tu poziciju. A ako ga otvori druga strana, to može otići na bilo koju stranu - kaže nam Vilko Klasan, analitičar Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Smatra da Rusi, ako im bude odgovaralo, imaju plan za puč i dovođenje vlasti koja njima odgovara. Najlošije je, kaže, što se onda rat širi izvan granica Ukrajine.

- Može se Pridnjestrovlje pretvoriti u Sarajevo 1914. Nikako nije dobro da svi imaju planove za sukobe i naoružanje, a za mir nemaju. Tko god ga predstavi, biva popljuvan - kaže Klasan.

