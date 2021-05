Došla je doktorica po mene, odvezla me tamo gdje je otpust djece i rekli su da će ga odvesti. Molila sam ih da to ne čine. Kako mogu uzeti tako malu bebu, to nije u redu, slomljena sam, rekla je majka novorođenčeta.

Tri dana staru bebu, Centar za socijalnu skrb oduzeo joj je u petak. U središte pozornosti ova obitelj je došla početkom mjeseca, kada je otac upao u Ivanićgradski centar za socijalnu skrb i porazbijao cijeli inventar.

Rekli su im da nemaju uvjete za djecu

I to jer mu je taj dan služba oduzela dvoje djece - od jedne i dvije godine. Muškarac (26) od tada se nalazi u istražnom zatvoru Remetinec, a obitelj je sada ostala i bez trećeg djeteta.

- Rekli su im da nemaju uvjete kod kuće za djecu. Meni je žao što je majka te djece sada u tako lošem stanju pa vas ne možemo pozvati da dođete i snimite ovu kuću. Oni imaju sve uvjete ovdje. Djeca imaju svoju sobu, imaju i pokretni krevetić za bebu i novaca za hranu i sve što djeci treba. Stvarno ne znam zašto su se namjerili na ovu obitelj. Nisu svjesni što čine majci i toj jadnoj dječici. Ona je na rubu živčanog sloma. Uopće ne jede i ne spava - rekao je Robert Đudarić, kum bračnog para.

Upravo je on nedavno odveo tatu djece u Centar za socijalnu skrb, međutim, kaže da nije znao da će njegov prijatelj tako reagirati.

- On je to sve napravio u afektu, nije to planirao. Jednostavno nije mogao podnijeti da će ostati bez svojih mališana - kaže Đudarić. Boli ga, tvrdi, što obitelj ni ne zna gdje su odveli novorođenče te da im nitko ništa nije rekao.

- Zvali smo maloprije Dom za djecu u Nazorovoj i raspitivali se, ali oni tvrde da beba nije kod njih. Tamo su samo drugo dvoje njihove djece. Majka ih želi posjetiti u ponedjeljak, ali strahuje da će se djeca slomiti kad bude odlazila kući - kaže kum.

Centar: Ne smijemo o ovome javno

On i prijatelji pomogli su ovoj obitelji da nađu adekvatan smještaj pa mu nije jasno zašto im dalje uzimaju djecu.

Iz centra za socijalnu skrb poručuju kako ne smiju javno govoriti o detaljima ovog slučaja, ali poručuju kako su postupili sukladno Zakonu te da je sigurnost i zaštita novorođenog djeteta najvažnija.