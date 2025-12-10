Molitelji digli prijavu protiv Sarnavke i peticije: 'Dosta je, obit će vam se o glavu...'

Bratstvo 'Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina' podiglo je kaznenu prijavu protiv Sanje Sarnavke i njezine peticije, u kojoj s Trga želi maknuti molitelje, a u kojoj ih naziva 'klečavcima' i optužuje ih za 17 femicida u posljednjih godinu dana, kako prenosi portal Muževni budite.

- U tri godine održavanja javne molitve krunice bilo je više valova napada na nas, molitelje na zagrebačkom Trgu. Svakom napadu smo se uspjeli othrvati, a protiv pojedinih aktera tih napada, bilo fizičkih ili medijski, vodili smo sudske procese. Tako ćemo nastaviti i dalje - stoji u tekstu.

U kaznenoj prijavi, koja je poslana na više adresa (zagrebacka@policija.hr, policija@mup.hr i zg.pisarnica@mup.hr) istaknuli su što tu peticiju čini protuzakonitom i protuustavnom.

Navode članke koji upućuju na to, a među kojima su članak 16. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, članak 325. KZ-a (javno poticanje na neprijateljstvo i mržnju) i članci 129. i 130. KZ-a (povreda prava na okupljanje i slobodu vjere). Istaknuli su moguće povrede ustavnih prava iz članaka 14., 38., 39., 40., 41. i 42. Ustava RH.

Kako doznaju, kaznenu prijavu do kraja tjedna podići će i bratstvo 'Vitezovi Majke Božje Trsatske' iz Rijeke, a u četvrtak još desetak gradova sudionika njihove inicijative javne molitve krunice, kao i drugi pojedinci koji se na to odluče.

- Dosad smo naše pravne borbe vodili u tišini, no sad mislimo da bi bilo dosta. Odsad će svaka naša pravna defenziva i protuofenziva biti medijski obznanjena, sve dok s vrata ne skinemo stigmu i krimen ženomrzaca, obiteljskih nasilnika, silovatelja, ali i kolektivnog krivca za svaki femicid u Republici Hrvatskoj, a koji nam nabijaju samoprozvane ”zastupnice žena” i huškački mediji.

Ne znate na koga ste se namjerili. Ovo je Božja inicijativa, a nju ne možete srušiti ni s milijun potpisa ni sa svim medijima na svojoj strani. Bacili ste bumerang koji će vam se, ni manje ni više, obiti o glavu - zaključili su tekst.