Obavijesti

News

Komentari 5
PRIJAVU PODIŽU I DRUGI

Molitelji digli prijavu protiv Sarnavke i peticije: 'Dosta je, obit će vam se o glavu...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Molitelji digli prijavu protiv Sarnavke i peticije: 'Dosta je, obit će vam se o glavu...'
Foto: PIXSELL.

Ovo je Božja inicijativa, a nju ne možete srušiti ni s milijun potpisa ni sa svim medijima na svojoj strani. Bacili ste bumerang koji će vam se, ni manje ni više, obiti o glavu - zaključili su tekst

Bratstvo 'Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina' podiglo je kaznenu prijavu protiv Sanje Sarnavke i njezine peticije, u kojoj s Trga želi maknuti molitelje, a u kojoj ih naziva 'klečavcima' i optužuje ih za 17 femicida u posljednjih godinu dana, kako prenosi portal Muževni budite.

NAKON ISPITIVANJA Optužnicu protiv Vlaste Pavić, bivše gradonačelnice Zagreba, sud proglasio pravomoćnom
Optužnicu protiv Vlaste Pavić, bivše gradonačelnice Zagreba, sud proglasio pravomoćnom

- U tri godine održavanja javne molitve krunice bilo je više valova napada na nas, molitelje na zagrebačkom Trgu. Svakom napadu smo se uspjeli othrvati, a protiv pojedinih aktera tih napada, bilo fizičkih ili medijski, vodili smo sudske procese. Tako ćemo nastaviti i dalje - stoji u tekstu.

U kaznenoj prijavi, koja je poslana na više adresa (zagrebacka@policija.hr, policija@mup.hr i zg.pisarnica@mup.hr) istaknuli su što tu peticiju čini protuzakonitom i protuustavnom.

PILOT PROJEKT Tomislav Tomašević najavio: Mlađi od 18 će moći mjesec dana ići besplatno u muzeje
Tomislav Tomašević najavio: Mlađi od 18 će moći mjesec dana ići besplatno u muzeje

Navode članke koji upućuju na to, a među kojima su članak 16. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, članak 325. KZ-a (javno poticanje na neprijateljstvo i mržnju) i članci 129. i 130. KZ-a (povreda prava na okupljanje i slobodu vjere). Istaknuli su moguće povrede ustavnih prava iz članaka 14., 38., 39., 40., 41. i 42. Ustava RH.

Kako doznaju, kaznenu prijavu do kraja tjedna podići će i bratstvo 'Vitezovi Majke Božje Trsatske' iz Rijeke, a u četvrtak još desetak gradova sudionika njihove inicijative javne molitve krunice, kao i drugi pojedinci koji se na to odluče.

ZA 18 UBIJENIH ŽENA VIDEO Predali 60.000 potpisa za zabranu 'klečavaca': 'Penava i ja se oko jedne stvari slažemo'
VIDEO Predali 60.000 potpisa za zabranu 'klečavaca': 'Penava i ja se oko jedne stvari slažemo'

- Dosad smo naše pravne borbe vodili u tišini, no sad mislimo da bi bilo dosta. Odsad će svaka naša pravna defenziva i protuofenziva biti medijski obznanjena, sve dok s vrata ne skinemo stigmu i krimen ženomrzaca, obiteljskih nasilnika, silovatelja, ali i kolektivnog krivca za svaki femicid u Republici Hrvatskoj, a koji nam nabijaju samoprozvane ”zastupnice žena” i huškački mediji.

Ne znate na koga ste se namjerili. Ovo je Božja inicijativa, a nju ne možete srušiti ni s milijun potpisa ni sa svim medijima na svojoj strani. Bacili ste bumerang koji će vam se, ni manje ni više, obiti o glavu - zaključili su tekst.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'
DEKAPITIRANI MARŠAL

FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva, napisao je Miro Pečnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025