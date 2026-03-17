Money Tik Talk: Mladi ranije štede novac, više ulažu i vjeruju digitalnim rješenjima

Na konferenciji financijske pismenosti Money Tik Talk Zagreb 2026, održanoj na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, stručnjaci iz financijskog, javnog i obrazovnog sektora razgovarali su s učenicima i studentima o novcu, štednji i ulaganju. Jedna od glavnih poruka skupa bila je da mladi danas ranije počinju razmišljati o financijama te da vrijeme ima ključnu ulogu u stvaranju dugoročne sigurnosti.

Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek istaknula je koliko se način plaćanja promijenio u posljednjih nekoliko desetljeća. Dok se nekada gotovo sve plaćalo gotovinom, danas dominiraju kartice, mobilna plaćanja i digitalni novčanici. Govoreći o budućnosti, osvrnula se i na koncept digitalnog eura, koji bi trebao objediniti jednostavnost digitalnog plaćanja i sigurnost gotovine.

O promjeni financijskih navika mladih govorila je direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko, naglasivši da generacija Z ranije razvija svijest o novcu. Istaknula je kako redovita štednja, čak i u malim iznosima, uz dovoljno vremena može dovesti do značajne imovine. Upravo je vrijeme, poručila je, najvažniji saveznik ulaganja.

Na odgovornost velikih financijskih odluka upozorio je bivši ministar financija Zdravko Marić. Iako se radi o velikim iznosima koji često postoje samo na papiru, takve odluke, istaknuo je, nikada nisu rutinske i uvijek zahtijevaju razmišljanje o dugoročnim posljedicama.

Međunarodnu perspektivu ponudila je švedska veleposlanica Anna Boda, istaknuvši da je u Švedskoj gotovo potpuno nestalo gotovinsko plaćanje. Ipak, upozorila je na važnost pripreme za krizne situacije, zbog čega se građanima preporučuje da kod kuće imaju određenu količinu gotovine.

Predstavnica Aircasha Lea Baričić naglasila je da generacija Z očekuje brze i jednostavne financijske usluge dostupne putem mobilnih aplikacija. Digitalna rješenja, rekla je, moraju biti prilagođena svakodnevnim potrebama korisnika, ali i omogućiti fleksibilnost između gotovinskog i bezgotovinskog poslovanja.

Na važnost financijske discipline upozorila je Vinka Ilak iz Fine, ističući da financijski problemi rijetko proizlaze iz jednog neplaćenog računa, već iz niza nepodmirenih obveza. Upravo zato, razumijevanje vlastitih prihoda i rashoda ključno je za izbjegavanje dugova.

Sličnu poruku poslala je i Barbara Cerinski iz EOS Matrixa, naglasivši da svaka financijska odluka — bilo da je riječ o štednji, ulaganju ili potrošnji — nosi određene rizike koje treba unaprijed razumjeti.

O promjeni percepcije bankarstva među mladima govorio je Ivan Hećimović iz Zagrebačke banke, istaknuvši da generacija Z banku sve više doživljava kao mobilnu aplikaciju, a ne kao fizičku poslovnicu. Digitalni alati omogućuju jednostavnije upravljanje financijama i svakodnevnim troškovima.

Iz Ministarstva financija poručeno je da je financijska pismenost ključna za donošenje odgovornih odluka, zbog čega je važno sustavno ulagati u edukaciju mladih. Na to se nadovezala i predstavnica PBZ-a Marina Mesarić Radojčin, istaknuvši da izgradnja financijske sigurnosti počinje dobrim navikama — praćenjem troškova, postavljanjem ciljeva i razumijevanjem vlastite sklonosti riziku.

Praktične savjete o upravljanju budžetom dala je Marina Stanić iz OTP banke, naglasivši da je prvi korak razumjeti vlastitu potrošnju. Upozorila je i na male, često zanemarene troškove koji se s vremenom mogu značajno akumulirati.

Važnost financijske edukacije potvrdila je i profesorica Iva Horvat iz X. gimnazije, istaknuvši da učenike najviše zanimaju teme poput kredita, kamata i osobnog budžeta, zbog čega edukacija treba započeti već u školi.

Velik interes izazvala je i prezentacija učenika Andreja Subotića o bitcoinu, koji je istaknuo kako je kroz vlastito istraživanje naučio da u financijama emocije ne smiju biti ključni faktor u donošenju odluka.

Na konferenciji je zaključeno da financijska pismenost ostaje izazov za sve generacije, ali i nužan alat za snalaženje u sve složenijem financijskom okruženju. Mladi danas imaju pristup brojnim informacijama i digitalnim alatima, no upravo razumijevanje osnovnih financijskih pojmova i razvoj dobrih navika ostaju temelj dugoročne stabilnosti.

Konferencija je završila debatom učenika i studenata o tome je li generacija Z sklonija riziku ili sigurnosti — bez jasnog pobjednika, ali uz velik interes publike.