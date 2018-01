Monsinjor je letio s elitom: Sa Zagorcem i Kutlom u poslu...

Tužbe, optužbe i protutužbe isprepliću se oko Mije Gabrića, smijenjenog nekretninskog mogula s Kaptola.

Nedavno je objavljeno kako je Gabrić smijenjen s dužnosti dekana Zbora prebendara, ali godinama skrivani dokumenti pokazuju da Gabrićeva suradnja sa, u najmanju ruku, sumnjivim poduzetnicima traje već desetljećima. Prema dokumentaciji u koju smo dobili uvid, a koju ekskluzivno objavljujemo u sutrašnjem broju tjednika Express, Gabrić se na desetke puta vozio zrakoplovom Miroslava Kutle. Svaki put s njim je u društvu bio Kutle, ali i još neki pripadnici tadašnje društvene elite. Kutle, nekad omiljeni tajkun samog vrha hrvatskih vlasti, ovih dana se skriva u BiH zato što ga ovdje čekaju brojne optužbe za malverzacije u poslovanju i privatizaciji.

Tijekom devedesetih godina je Kutlina Globus grupa imala čak dvije vlastite letjelice. Posjedovali su dvadesetak godina stari dvomotorni zrakoplov, da bi kasnije nabavili novu Cessnu, koju je koristilo čak pet banaka. Iste financijske ustanove su i plaćale tu novu Cessnu. Osim što je održavao dobre poslovne odnose s Kutlom, Gabrić je, tvrde određeni izvori, surađivao i sa Željkom Petrovićem, vlasnikom Megalinka.

Inače, Petrović je na prijelazu milenija osumnjičen za krađu ortačkog ugovora Dubrovačke banke iz sefa javne bilježnice Ankice Hukelj. Događaj se zbio u veljači 1998. godine, no prepoznavanje je uslijedilo tek u lipnju 2000. godine i nije uspjelo - osim toga, fotografija jednog od dvojice osumnjičenika objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji, čime je prepoznavanje kompromitirano. Petrović je bio umiješan i u aferu Grupo, a kraće je vrijeme sjedio i u Nadzornom odboru varaždinskog Plurisa, s kojim je preko Fima grupe navodno bio povezan i Miroslav Kutle. Mutne Gabrićeve poslova možda i najbolje oslikava situacija s Mijinim ličkim dvorima nedaleko od Plitvica. Umjesto gradnje crkve, na darovanom zemljištu je Gabrić počeo s gradnjom i najmom apartmana.

Gabrićevo imanje na Plitvicama sad je unutar tvrtke Exportdrvo projekti. Iste one koja je preuzela prije tri godine propali Cascade centar u Tkalčićevoj koji je sagradio osuđeni general Vladimir Zagorec u suradnji sa Zborom prebendara. I crkvena izvješća i bilance tvrtke pokazuju da je izgleda Miji Gabriću ta tvrtka poslužila kao svojevrsni paravan, a da je on pravi vlasnik Exportdrva. To bi značilo da je Gabrić i vlasnik trgovačkog centra Cascade, koji je sad pretvoren u hotel Academia, i imanja na Plitvicama, ali i mjenjačnice u centru Hvara preko tvrtke Galebova suza, koja je također dio Exportdrvo projekata.

Za malverzacije s nekretninama dobio je tek crkvene kazne koje se sastoje, otprilike, od molitve i pokore te zabrane istupa. Sve o nekadašnjoj alfi i omegi crkvenih nekretnina, ali i brojnim aferama koje se sad oko njega isprepliću, čitajte u idućem broju tjednika Express već ovog petka, 26. siječnja.

Alfa i omega kaptolskih poslova

Nekad nedodirljivi šef crkvenih nekretnina suočava se s teškim optužbama, a i sam je priznao da je teško prekršio kanonske odredbe kako bi dobio kaznenu pokoru, pa da svaki dan tijekom godine mora moliti psalam ‘Smiluj mi se, Bože, u milosrđu svome’.